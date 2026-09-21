十一國慶優惠懶人包｜港鐵送車票／睇戲半價／商場+餐廳優惠詳情

10月1日國慶77周年，政府和社會各界將推出一系列特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等。其中，全港商業戲院當日戲票半價；超過2,000間食肆及商戶當日會提供餐飲優惠，詳情將稍後公布。交通方面，港鐵將以抽獎形式送出77,000出電子單程車票，免費乘搭全線電車、天星小輪和富裕小輪部分航線。



港鐵送77,000張單程車票（資料圖片）

【1】 港鐵送77,000張單程車票

公共交通方面，港鐵10月1日將送出77,000張電子單程車票，會經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出，分別適用於本地車程（高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）、羅湖或落馬洲站過境車程及機場快綫車程。

港鐵網頁

電車。(香港電車圖片）

【2】免費搭電車、天星小輪 小童免費搭九巴

當日免費乘搭全線載客電車；小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間專營巴士路線。天星小輪、富裕小輪部分渡輪航線免費乘搭。

「中環—紅磡」航線（富裕小輪提供相片）

當中，富裕小輪派發1,000張「中環-紅磡」航線乘船券及1,000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於10月1日免費乘搭。10月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

富裕小輪優惠詳情

大灣區航空現時有四架客機（大灣區航空圖片）

【3】大灣區航空機票77折

大灣區航空推出機票優惠，推廣期內購買包機航線以外所有航線的機票可享77折。

大灣區航空機票優惠

• 目的地：除包機航線外所有航線

• 推廣期：2026年9月30日至10月11日

• 旅行日期：2026年10月8日至2027年1月21日（以最新公布航班時刻表為準）

• 不適用日期：2026年12月18日至2027年1月4日

全港戲院10月1日的戲票半價。（吳美松攝）

【3】睇戲半價 康文署設施免費開放

文娛活動方面，全港戲院10月1日的戲票半價。康文署轄下多項收費康樂設施和博物館展覽，以及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園免費開放。古物古蹟辦事處、活化歷史建築伙伴計劃的14個項目、警隊博物館、大館及元創方也會推出不同優惠，包括加開免費導賞團。

【4】免費入馬場 昂坪360門票半價 海洋公園門票85折

當日沙田馬場會舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。昂坪360所有來回纜車門票半價優惠（適用於所有香港居民，包括成人、長者及小童）。

海洋公園標準入場門票八五折優惠，成人票價：457元（原價：538元）；小童票價：229元（原價：269元）。禮品店購買熊貓產品單一消費淨價滿300元，可享八五折優惠。園內小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，可享八五折優惠。山頂纜車和香港杜莎夫人蠟像館將向持票訪客贈送紀念品。

有餐廳職員指直至中午12時半才恢復供電，早市生意受影響，估計損失約4000多元。（陳浩然攝）

【5】逾2,000間食肆及商戶餐飲優惠

飲食及消費方面，初步有超過2,000間食肆及商戶提供餐飲優惠。食環署轄下部分公眾街市將推出不同優惠，市民亦可於10月1至7日經「優鮮港品」實體店、網店或手機應用程式，以77折選購指定產品。

商場餐廳優惠清單

「綠綠賞」。（資料圖片／廖雁雄攝）

【6】雙倍「綠綠賞」積分

當日到環保署「綠在區區」社區回收網絡回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。警察禮品廊、香港國際機場、香港科學園、港深創新及科技園、西九文化區、「香港．設計廊」，以及不同商場和百貨公司也會提供餐飲、消費、泊車等優惠。

地產建設商會宣布，全港逾80個主要商場及百貨公司推出一系列節慶活動及消費優惠。（資料圖片）

【7】逾80商場以「77」為主題推出限定獎賞

地產建設商會宣布，全港逾80個主要商場及百貨公司推出一系列節慶活動及消費優惠，其中各參與商場將推出會員積分獎賞、折扣換領電子禮券、餐飲消費回贈等。多個商場亦以「77」為主題設計特色獎賞，例如憑發票幸運數字換領餐飲禮券。

各大商場亦提供泊車優惠，包括會員免消費泊車或消費換領額外免費泊車時數。優惠活動亦涵蓋觀影及餐飲禮遇、國慶煙花匯演消費獎賞，綠色消費小禮物，以及指定百貨公司的會員雙倍積分獎賞。「粵車南下」車主亦有專屬優惠，包括高額迎新禮券包、專屬匯率優惠、消費換領主題樂園門票或旅遊禮券等。

地產建設商會網頁詳情