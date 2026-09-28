國慶優惠｜啟德體育園送$70電子購物券　免費玩剪紙繩結工藝攤位

十一國慶77周年當天，啟德體育園將舉行升旗儀式，之後設有中華文化體驗工藝互動攤位，市民可以即場參與彩虹書法、人物肖像速寫、草蜢編織、龍鬚糖製作、剪紙藝術及繩結藝術等。當天起計一周內，啟德零售館推出「國慶購物賞」，啟德體育園之友會員於推廣期內掃描場內指定二維碼，即有機會換領港幣70元電子購物優惠券乙張，可於指定商戶單筆電子消費滿港幣770元時使用。



升旗儀式將於當日上午10時45分在啟德體育園中央廣場舉行

升旗儀式將於當日上午10時45分在啟德體育園中央廣場舉行，由香港青少年軍儀仗隊負責升旗、保良局林文燦英文小學學生獻唱國歌。同場亦會安排中國舞表演，以及列入國家級非物質文化遺產名錄的民間歌舞藝術「安徽花鼓燈」表演，以優美舞姿展現中華傳統藝術的獨特魅力，為國慶慶典增添濃厚文化氣息。

升旗儀式及表演

日期：2026年10月1日（星期四）

時間：上午10時45分

地點：啟德體育園中央廣場

升旗儀式後，啟德體育大道將於上午11時30分展開一系列中華文化體驗活動，包括彩虹書法、人物肖像速寫、草蜢編織、龍鬚糖製作、剪紙藝術及繩結藝術等民間工藝互動攤位，參加者更有機會獲得免費手工藝紀念品，名額有限，先到先得。

此外，由康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處主辦的非遺專車「移動非遺」亦將駛進體育園。專車介紹香港豐富多元的非物質文化遺產，包括語言、音樂、表演藝術、節慶習俗及傳統手工藝等。

民間工藝互動攤位 「移動非遺」專車

日期：2026年10月1日（星期四）

時間：上午11時30分至下午3時30分

地點：啟德體育大道（近攀石牆）

費用︰全免

國慶優惠｜啟德體育園送$70電子購物券

啟德零售館2026年10月1日至10月7日期間推出「國慶購物賞」。啟德體育園之友會員於推廣期內掃描場內指定二維碼，即有機會換領港幣70元電子購物優惠券乙張。名額有限，先到先得，換完即止。

優惠券可於指定商戶單筆電子消費滿港幣770元時使用。市民只需要下載「啟德體育園」流動應用程式並登記成為「啟德體育園之友」會員，即可參與活動。更多詳情瀏覽啟德體育園網頁或流動應用程式，或向相關商戶查詢。