80歲婦染大鼠戊肝　為先前患者家屬　何文田廣場茶皇殿疑感染源頭

再多一宗感染大鼠戊型肝炎個案，患者是一名80歲女子，為上周公布九旬翁患者家屬，兩人均居於窩打老道松山府邸。這宗是今年第四宗大鼠戊肝個案。



衞生署衞生防護中心表示，根據目前流行病學調查，病人感染源頭較大機會為何文田廣場2樓茶皇殿，她每周至少一至兩次與家人到食肆用餐，亦不排除她和早前公布的男病人在潛伏期內曾經間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。



衞生防護中心。(資料圖片)

女患者情況穩定 未現大鼠戊型肝炎病徵

衞生防護中心指，上周錄得一名有長期病患的91歲男子感染大鼠戊型肝炎，因其80歲女家屬與他居於窩打老道松山府邸，兩人的日常活動範圍亦大致相同，中心安排該女家屬抽血檢查，經中心的公共衞生化驗服務處化驗後，其血液樣本證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

中心指，該女病人一直沒有出現大鼠戊型肝炎的病徵，情況一直穩定，中心會安排她到醫院接受進一步檢查和評估。兩名病人的家人、院舍其他院友及職員目前沒有病徵，正繼續接受醫學監察。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

病人潛伏期無外遊 院舍範圍無鼠蹤

根據病人、院舍職員及其家人提供的資料，病人於潛伏期內沒有外遊，沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，亦沒有在院舍範圍看見鼠隻出沒。除院舍提供的餐飲外，病人每周至少一至兩次由家人陪同前往何文田廣場2樓茶皇殿用餐。

根據目前流行病學調查，中心認為病人感染源頭較大機會為該食肆。中心不排除她和早前公布的男病人在潛伏期內曾經間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。中心和食環署會繼續調查個案的感染源頭及途徑。

中心又提到，食環署人員繼上星期巡查後，今日再次到茶皇殿巡查，發現該食肆仍在進行清潔及消毒工作，並向食肆員工提供環境衞生教育及防治蟲鼠建議。該食肆亦已按食環署指示暫停營業，以進行徹底清潔及消毒，並採取防鼠措施。食環署會繼續加強在病人曾到訪地點附近的公眾地方進行清潔消毒及防治鼠患工作。