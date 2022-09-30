天水圍青年感染大鼠戊肝　無接觸齧齒動物或鼠隻　潛伏期未外遊

衞生署衞生防護中心今日（30日）表示，一名居住於天水圍、有長期病患的26歲男子在葛量洪醫院查出感染大鼠戊型肝炎，為今年第二宗。衞生防護中心的流行病學調查顯示，該男子沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。衞生署仍調查中。



衞生防護中心調查一宗大鼠戊型肝炎確診個案。（資料圖片）

患者有長期病患 治療期間發現肝功能異常

衞生署發言人表示，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉及一名有長期病患的26歲男子。他到葛量洪醫院進行治療期間，發現出現肝功能異常。病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

發言人表示，衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於天水圍，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。

一名住天水圍男子感染大鼠戊型肝炎。（資料圖片／余俊亮）

衞生防護中心暫不確定感染源頭及途徑

衞生防護中心發言人表示，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。中心的調查仍在進行中，並已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

人類感染大鼠戊肝確實傳播途徑仍不明

發言人指出，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

發言人提醒，要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。高危人士，例如有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

發言人提醒，在處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

發言人還提醒，一般而言，齧齒動物（如老鼠）可以直接或間接傳播多種疾病給人類。市民應採取以下措施：

在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭。妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；



丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理；



保持地方清潔，特別是垃圾房和樓梯清潔。避免堆積雜物；



定期巡查花床及通道避免齧齒動物出沒；及



避免以下高危活動以減少接觸齧齒動物：



－ 避免接觸齧齒動物及受其排泄物污染的地方；



－ 切勿用雙手直接接觸齧齒動物；



－ 接觸動物後，要立即用梘液和清水洗手，而受污染的地方應進行消毒；及



－ 如有任何傷口，應盡快清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口。

