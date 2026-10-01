國慶｜3800間食肆推優惠　太興堂食七折排長龍　食客：晚餐也光顧

飲食界今日（1日）連續第四年為國慶推出特別優惠 ，涵蓋超過3,800間食肆。其中太興集團旗下15間食肆堂食全單七折，有食客大讚「抵食」，又稱會考慮今日晚餐也光顧太興。



集團高層表示，今年活動人流及生意額都理想，有分店早上未開門已有人排隊，各分店會延長營業時間，並預備多一倍食材，以應付食客需求。



在美孚的其中一間太興分店，早上至中午門外都有人排隊，人龍一直保持有約20人。（林遠航攝）

太興集團旗下15個品牌食肆堂食全單七折。（林遠航攝）

太興集團旗下15個品牌食肆堂食全單七折，美孚一間太興分店早上座無虛席。（林遠航攝）

太興集團今年繼續為慶祝十一國慶，推出堂食全單七折優惠，集團旗下15個品牌包括太興、敏華冰廳、靠得住等適用。其中位於美孚的太興分店，早上至中午門外都有人排隊，人龍一直保持有約20人。

胡先生與太太是常客，平時食雙併燒味飯連飲品要超過70元，今日「加料」食三併只需50多元，笑言「今晚如果無咩特別嘢，可能都係嚟太興食。」（林遠航攝）

胡先生與太太是常客，今日中午約12點到場排隊，排了15分鐘始入座。他們每年都有在七一、十一趁優惠光顧太興，「正價都食，七折就更加要食」 。二人平時吃雙併燒味飯，連飲品要超過70元，今日「加料」食三併，只需50多元，胡先生笑言：「今晚如果無咩特別嘢，可能都係嚟太興食。」他又指，「𠵱家係七一、十月一號有（優惠），逢係節日都有就最好，咁就再多啲嚟食喇。」

太興集團旗下15個品牌食肆堂食全單七折。（林遠航攝）

太興環球發展有限公司執行董事（首席營運官）何小鋒透露，今早有分店未開門，已經有顧客在門外排隊。（林遠航攝）

太興環球發展有限公司執行董事（首席營運官）何小鋒表示，今次集團共有15個品牌、超過180間分店參與全單堂食七折的優惠。他指，集團今年第四次參與，一年比一年受歡迎，本地客及遊客數量都有增長，估計與更多業界同行、零售界等都參與有關，他又指今早有分店未開門，已經有顧客在門外排隊，「我覺得呢個氣氛係相當之好。」

他續說，集團較大眾化的品牌較受歡迎，早餐已經是高峰期，不少食客較平時落單選擇更多食品，又或選擇價錢較高的食品，燒鵝髀飯、燒味例牌等最受歡迎。分店已多準備一倍食材及三成人手，並會延長營業時間半小時至一小時不等，應付需求。