Hotstone Yoga結業｜清潔工疑被下封口令　苦主指上月仍積極推銷

主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，今日（10月1日）起結業。《香港01》記者下午到Hotstone Yoga觀塘分店視察，發現有多名苦主在門外聚集。苦主之一的侯小姐向記者透露，於7月購花費11,880元買了63堂套票，目前仍有44堂未使用，但卻在昨晚突然收到結業律師信。她又指，在場清潔工稱公司曾下達「封口令」不准向學員走漏風聲。事後她於Threads開設苦主群組，目前人數已達600多人。



另外苦主羅小姐就指，已光顧一至兩年，過往曾購買兩、三次套票，過程一直十分順利，因此從未想過會有結業風險。她續稱，早前職員開始積極地向她推銷，聲稱「遲啲會加價」，而每次見面時均不斷追問。最終在職員反覆不斷的催促下，羅小姐於上月花費19,800元購買了100堂的套票。



《香港01》記者下午到場視察，發現有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）

導師學員均被蒙在鼓裡 清潔工指公司要求不准走漏風聲

苦主侯小姐稱於今年7月中旬花費11,880元購買了63堂套票，目前仍有44堂未使用。她表示，昨晚上7時許，她正在準備上最後一節課時，突然收到Hotstone Yoga透過WhatsAapp發出的結業律師信，通知將會全線結業。她續指當時大感震驚，而在場的職員就只有一名清潔工，於是隨即向她詢問，其後該名清潔工卻驚訝地稱：「乜你哋原來都知啦！」表示自己只是比他們早一點得知消息，又指公司稱不准向學員走漏風聲。侯小姐表示，當時就連上課中的瑜伽導師亦尚未知道消息。

苦主侯小姐稱於今年7月中旬花費11,880元購買了63堂套票，目前仍有44堂未使用。她表示，昨晚上7時許，她正在準備上最後一節課時，突然收到Hotstone Yoga透過WhatsAapp發出的結業律師信，通知將會全線結業。（羅日昇攝）

群組逾600人加入 有苦主已就事件報案

更令苦主們不滿的是，Hotstone Yoga在結業前，職員亦不斷向學員推銷。侯小姐透露，直至9月27日及28日，仍有學員收到推銷訊息，部分人甚至剛剛加購了課程，卻一堂未上。她指學員購買的課程多為需全數付款（Full Payment）的預繳式套票，平均每堂約200元，最貴一個課程接近3萬元，共有30多堂。侯小姐又指，Hotstone Yoga課程按購買堂數不同，有效期限由6個月至數年不等，她自己的堂數就2028年才到期。她續稱，大部分受害者手頭上仍有30至40堂，甚至高達100至180堂未使用；亦有人已繳交1萬元訂金，她估計涉款總額約數百萬元。

事件發生後，侯小姐隨即在社交平台Threads上開設了苦主群組，短短時間內已有超過600人加入，當中甚至包括被拖欠薪金的瑜伽導師。（羅日昇攝）

事件發生後，侯小姐隨即在社交平台Threads上開設了苦主群組，短短時間內已有超過600人加入，當中甚至包括被拖欠薪金的瑜伽導師。她又指，目前已於第一時間聯絡信用卡中心嘗試申請退款（爭議性款項），但獲回覆需時6至8個星期處理，且不能保證成功追回款項。群組內約有六至七成受害學員已就事件報警，並同時向海關及消委會備案。

目前，涉事瑜伽中心的Facebook及Instagram專頁均已停運，日常聯絡的WhatsApp亦不再回覆。Hotstone Yoga發出的律師信中並無提及任何退款或賠償方案，僅提供了一個電郵地址，要求有任何申訴的學員將資料發送至該電郵。

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結業前夕仍積極推銷課程 職員不斷追問更稱將會加價

另一位苦主羅小姐就透露，她光顧該公司已有一至兩年，過往曾購買兩、三次套票，過程一直十分順利，因此從未想過會有結業風險。然而，早前Hotstone Yoga職員開始極度積極地向她推銷，聲稱「遲啲會加價」，並以在剩餘十堂前購買可額外獲贈一堂作招徠。起初她以還有十多堂為由婉拒，但職員每次見面均不斷追問「今日會唔會買？」。最終，在職員反覆不斷的催促下，她於9月16日花費19,800元購買了100堂的套票，有效期長達至2029年。

直至昨晚，羅小姐稱原定晚上7時45分前往Hotstone Yoga上堂，但在樓下已見到大批人士聚集，隨後更突然收到由該公司發出的結業通告及律師信副本，才驚覺公司經已結業。她對事件感到愕然，並透露原本已約好同事下星期一同前來做運動，如今只能作罷。她又坦言日後對這類消費「都無乜信心」。

苦主羅小姐就透露，早前Hotstone Yoga職員開始極度積極地向她推銷，聲稱「遲啲會加價」。最終，在職員反覆不斷的催促下，她於9月16日花費19,800元購買了100堂的套票，有效期長達至2029年。（羅日昇攝）

被問及會否報警求助，羅表示目前暫未報警，打算先觀察其他苦主的行動再作決定。不幸中之大幸是，該筆19,800元的款項，是透過美國運通信用卡以分期付款方式支付。羅小姐稱，已聯絡信用卡中心求助並成功立案，發卡機構表示會協助收集證據，由於其購買的新套票尚未開始使用，預料仍有機會追討相關款項。