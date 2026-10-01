Hotstone Yoga 突全線結業　苦主群組近500人　上月仍被推銷課程

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜珈的店鋪，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

有不少客戶對停業消息感驚訝，藝人歐倩怡亦是苦主之一。他們事前未獲公司通知，部份人更被推銷課程、最近才續會，預繳約1萬多港元，目前苦主群組已近500人，已報警和向消委會等投訴。



經營10年的瑜珈店「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後決定結業，即日起為最後營業日。

Hotstone Yoga周三（30日）向客戶、員工及債權人發出公告，指因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後決定結業，即日起為最後營業日，Hotstone會於營業時間結束後停止所有業務及營運，不會再提供任何課程、療程、套票或其他服務。

公告提到，受影響員工可根據法例及程序，就僱傭權益向有關政府部門查詢及提出申請，Hotstone稱將於「合理可行情況下」提供所需文件及資料，以配合法定程序。

Hotstone Yoga的網頁及Instagram平台現已被刪除。

顧客事前未獲結業通知 不少學員被推銷課程預繳萬多元

有不少網民指，最近在Hotstone Yoga購買新套票，未料突然結業。Hotstone Yoga的網頁及Instagram平台現已被刪除。

苦主陳小姐（化名）接受《香港01》訪問表示，她昨晚原準備7時45分左右上健身課，但約7時便收到結業通知，而當時店內只有一名清潔工人，並無其他職員。她引述該名清潔工指，自己亦僅比學員稍早得知結業消息，約於傍晚6時許接獲公司通知，並被交代切勿主動向顧客透露詳情。該名清潔工又指在結業前一兩天已察覺不對勁，店內收起刷卡機及所有會員資料，僅瑜伽墊、啞鈴及瑜伽繩等器材仍保留。

涉款萬多元 未上堂數達180多堂

陳小姐又表示，原本預計會到場處理事務的職員最終並未出現，只剩清潔工留守，而佐敦分店則已關門大吉，僅在門外張貼告示宣布停止營業。她續說，大部份學員事前仍未接獲任何通知，僅極少數人收到消息。此外，目前苦主WhatsApp群組已有480多人，不少學員在9月初仍被推銷課程，購買了課程套票，甚至在9月30日前剛完成續約並繳交費用。據陳小姐所述，有苦主預繳了約1萬多港元，亦有人剩餘課堂數達180多堂，她則於7月花了11,880港元報課，目前仍剩餘44堂。

陳小姐最後表示，已陸續向警方報案，並向消費者委員會及海關舉報，希望能夠順利追討已支付的課堂費用，保障個人權益。

藝人歐倩怡亦是今次苦主之一，她於六月時入會，預繳約萬多元。(資料圖片)

藝人歐倩怡亦是苦主之一

藝人歐倩怡亦向《香港01》表示，6月始入會，已支付約萬多元，據悉有人更涉數萬元，有部份學員上周被職員游說續會。她指，自己經信用卡支付費用，期望聯絡信用卡中心，盼可取回部份未過數款項。

根據社交平台簡介，經營超過10年的Hotstone Yoga為全港首創岩盤瑜珈的店鋪，將岩盤和運動結合，並主打小班教學，只接待女賓。該店聲稱有逾100名瑜珈導師，高峰期在銅鑼灣、中環等區設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

勞工處表示，非常關注事件，並呼籲受影響僱員盡快前往勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，處方會提供適切協助。