國慶煙花｜尖沙咀海旁逼爆　有攝影發燒友提早7小時霸位影靚相

政府今晚（1日）8時在維港舉行國慶煙花匯演。下午3時多，尖沙咀海旁已人頭湧湧，有大批市民和旅客提前列場「霸位」，等待晚上觀賞煙花。隨著接近煙花表現時間，人群越見擠擁，達「身貼身」程度，穿梭行人路需時。攝影發燒友萬先生提前七小時到達，在海傍架設腳架，期待拍攝煙花最美一刻。他已連續數年在現場拍攝國慶煙花，認為煙花匯演相較其他節日活動，現場氣氛較熱鬧。



下午3時多，尖沙咀海旁已有大批前來觀看煙花的人聚集。（洪戩昊攝）

下午3時多，雖然距離放煙花還有四個多小時，尖沙咀海旁近海位置已逼滿提早「霸位」的人，不少人帶備地氈、椅子等物品，預備「長途戰」等候。警方亦實施人流管制，圍封海旁一帶部份地方。

來自廣西的劉小姐（右）指早前在內地網絡平台「抖音」看到香港國慶煙花的內容，覺得很有特色。（洪戩昊攝）

廣西客為國慶煙花專程來港

不少內地旅客提早「霸位」等候觀賞煙花。來自廣西的劉小姐指，早前在內地網絡平台「抖音」看到香港國慶煙花的內容，覺得很有特色，決定專程來港觀看。她指，因之後會到深圳看演唱會，所以即晚便回到深圳過夜。她認為，雖然目前人流眾多，但有信心趕上晚上10時多的列車。

在港工作已21年的印尼傭人Sutarti（左）與朋友一起到場觀看國慶煙花。（洪戩昊攝）

印尼傭人提早4小時到 汗流浹背等煙花感值得

除了內地人外，現場有不少東南亞面孔。在港工作21年的印尼傭人Sutarti指，之前曾看過一次國慶煙花，覺得很漂亮，所以今年再來觀賞。她下午約4時到達，雖未能站到前排，但也滿意其位置。距離煙花匯演尚有4小時，她預備了太陽眼鏡及帽子等防曬裝備，但烈日當空下，她汗流浹背，仍覺值得。

萬先生提早七小時到場，成功霸得心儀位置。（洪戩昊攝）

攝影愛好者：希望今年有更多不同花式和圖案

煙花表演亦吸引攝影發燒友駐足。萬先生連續數年在場拍攝國慶煙花，他稱，偶然會拍攝其他節日的煙花表演，但國慶日則多數會到場。他解釋，國慶煙花與其他節日相比，現場氣氛較熱鬧。被問對今年煙花匯演有何期望，他稱，希望看到更多不同花式和圖案。