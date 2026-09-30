國慶天氣｜雨中賞煙花？天文台料局部地區或有雷暴　下周秋意漸現

【天文台／HKO／明天的天氣／國慶日天氣】天文台今日（30日）最新天氣預指，明國慶日（10月1日）市區最高33度，稍後有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴，翌日周五（2日）受到東北季候風影響，本港氣溫驟降，本港雲量增多及有幾陣驟雨，直至下周二及下周三（6日及7日）跌至未來九天最低溫，天文台最新的自動分區預報更下調氣溫，預料下周二清晨本港多區只得23度或以下，其中新界打鼓嶺低見20度，而流浮山、石崗及將軍澳只得21度。



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天文台預告︰本周後期一股東北季候風影響華南

天文台今早11時半更新的天氣概況指，廣東沿岸明日（10月1日、國慶日）風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區，隨着一股東北季候風影響華南，本周後期該區雲量增多及有幾陣驟雨，而較為乾燥的東北季候風補充下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼。

明日的天氣︰市區最高33度 稍後局部地區可能有雷暴

九天天氣預報顯示，國慶日（10月1日）市區氣溫29度至33度，相對濕度65%至90%，吹微風2級，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。

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周五有幾陣驟雨 部份地區驟雨較多及有雷暴

受到一股東北季候風影響華南，本港氣溫逐漸下降。周五及周六（2日及3日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，另外周五部份地區驟雨較多及有雷暴。

下周日（4日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風3至4級。大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周一（5日）市區氣溫25度至31度，相對濕度60%至90%，吹北至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，初時有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。

天文台9月30日上午11時半的九天天氣預報，料明日（10月1日、國慶日）稍後局部地區可能有雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報再下調下周二（6日）清晨的氣溫，本港多區跌至23度或以下，其中打鼓嶺低見20度，而流浮山、石崗及將軍澳只得21度。（天文台網頁截圖）

下周二清晨全港跌至23度或以下 打鼓嶺低見20度

較為乾燥的東北季候風補充影響廣東，下周二（6日）市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹北至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。相較於天文台昨日（29日）的預測，自動分區天氣預報再下調下周二清晨的氣溫，本港多區跌至23度或以下，其中打鼓嶺低見20度，而流浮山、石崗及將軍澳只得21度。

下周三（7日）本港繼續清涼，市區氣溫24度至30度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。

天文台9月30日上午11時半的九天天氣預報，料下周二及下周三（6日及7日）市區氣溫最低24度。（天文台網頁截圖）

天文台9月30日上午11時半的九天天氣預報，料下周五（9日）相對濕度最低45%。（天文台網頁截圖）

下周四寒露市區最低25度 下周五相對濕度最低45%

下周四（8日）是廿四節氣中的「寒露」，意思是深秋已經來臨。當日市區氣溫25度至30度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風4級，離岸間中5級，天晴，日間乾燥。

下周五（9日）市區氣溫25度至31度，相對濕度45%至75%，吹東至東北風4級，離岸間中5級，天晴，日間乾燥。

天文台9月30日中午表示，熱帶氣旋舒力基正橫過日本以南海域，料明早（10月1日）演變為溫帶氣旋。（天文台圖片）

遊日注意｜天文台料舒力基明日減弱成溫帶氣旋

熱帶氣旋方面，天文台表示截至今午12時，舒力基已減弱至熱帶風暴級，集結在大阪東南偏南約500公里，預料向東北移動，時速約22公里，橫過日本以南海域，至明早（10月1日）演變為溫帶氣旋。