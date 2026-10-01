機管局商務執行總監陳正思執掌11 SKIES　姚兆聰升任首席營運總監

新世界與機管局日前達成協議，明年4月交還航天城11 SKIES項目，並向機管局支付逾30億元費用。機管局今日（1日）宣布，委任機場商務執行總監陳正思，擔任機管局附屬公司 IEC Holdings Limited 行政總裁，負責SKYTOPIA業務發展，包括11 SKIES及遊艇港灣。另外，機場運行執行總監姚兆聰獲升任為機管局首席營運總監。兩項任命即日生效，兩人均直接向機管局行政總裁匯報。



機管局宣布，委任機場商務執行總監陳正思擔任機管局附屬公司 IEC Holdings Limited 行政總裁，負責SKYTOPIA業務發展，包括11 SKIES及遊艇港灣。（資料圖片／梁鵬威攝）

機管局指，陳正思會繼續領導商務範疇的工作，負責機場零售業務，以及機場土地及物業組合的整體發展與管理。作為IEC Holdings行政總裁，她將帶領SKYTOPIA旗下多個重點項目，包括發展「11 SKIES」及「機場遊艇港灣」。

陳正思於2012年9月獲委任為機管局商務執行總監。加入機管局前，陳於香港一家主要地產發展企業擔任零售物業組合及市場推廣總監，亦曾於跨國企業出任高級管理職位。

機場運行執行總監姚兆聰獲升任為機管局首席營運總監。（資料圖片／鄧倩螢攝）

而姚兆聰出任機管局首席營運總監後，將領導機場運行、物流貨運與航空產業等範疇的業務，負責管理香港國際機場核心營運及安全、顧客服務，以及航空貨運營運與發展等工作。

姚兆聰1995年加入機管局，2022年獲委任為機場運行執行總監，負責香港國際機場整體運作的規劃及管理工作。任內推展多個重要項目，包括建立全球最大規模的機場無人駕駛車隊，以及第三跑道和二號客運大樓的啟用；姚兆聰亦為滬港機場管理（上海）有限公司副董事長 ，並曾於2009年至2012年出任上海虹橋國際機場航站樓總經理，擁有逾30年航空業經驗，加入機管局前，曾參與啟德機場及澳門國際機場多項大型機場項目。