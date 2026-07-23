機場無人駕駛小巴來往11 SKIES港珠澳口岸未啟用　運署鬆綁促加速

運輸署今日（23日）批准百度「蘿蔔快跑」在機場島展開自動車無人化測試，車上將不設後備操作員，會由遙距中心操控及監察運作情況。同時，署方又向機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統發出「改變效力公告」，豁免部分法定限制，包括容許以車內鏡頭取代倒後鏡、以具備限速功能的車輛控制單元取代車速限制器等。據了解，政府期望透過「拆牆鬆綁」，加快項目推行的進展，今年內可載客行駛。



「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統為新款無人駕駛小巴，來往航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸，原定去年底啟用，惟至今未見進展。機管局回覆《香港01》查詢表示，系統目前正進行測試，預計於2026/27年度開始服務。



機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統利用無人小巴接載旅客。（資料圖片）

機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統利用無人小巴接載旅客。（資料圖片）

機管局「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統利用無人小巴接載旅客。（資料圖片）

無人小巴行駛「航天走廊」 來往港珠澳大橋口岸與11 SKIES只3分鐘

為發展航天城，機管局在港珠澳大橋香港口岸與機場島之間興建了結合行人路的專用行車天橋「航天走廊」，並設自動駕駛運輸系統即無人小巴接載旅客。預計日後訪客乘搭無人小巴，可於三分鐘內由在港珠澳大橋香港口岸到達11 SKIES。

運輸署豁免十多項法定要求或限制 無人小巴免裝車速限制器

運輸署今日向項目發出「改變效力公告」，就系統的先導牌照豁免十多項法定要求或限制，例如容許以車內閉路電視取代倒後鏡，以監察乘客下車情況，又容許無人小巴毋須安裝車速限制器，惟須以具備限速功能的車輛控制單元取代。

「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統為新款無人駕駛巴士，來往航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸，原定去年底啟用，至今仍在測試當中。（運輸署文件）

原定2025年底啟用 「拆牆鬆綁」加快項目推行進展

據了解，今次署方發出「公告」，與系統啟用時間一拖再拖有關。機管局在2024年底曾表示，自動駕駛運輸系統將於2025年底啟用，但自從2025年6月至今仍未見消息。今年的《財政預算案》則指，系統預計年內啟用，會是首個在港商業營運的項目。惟至今已到年中，機管局仍未公布系統啟用時間，故政府期望透過「拆牆鬆綁」，加快項目推行的進展。

機管局：預計於2026/27年度開始服務

機管局回覆《香港01》查詢表示，「航天走廊」自動駕駛公共運輸系統是機場城市SKYTOPIA的主要設施之一，連接機場城市SKYTOPIA及港珠澳大橋香港口岸。系統目前正進行測試，預計於2026/27年度開始服務。局方又指，自動駕駛運輸系統下一階段將延伸至東涌，全長3.8公里的機場東涌專道工程已展開，預計2028年完工。