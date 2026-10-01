國慶煙花｜山東旅客人生首次看煙花大讚好靚　熱愛港劇將「朝聖」

維港今晚（1日）舉行國慶煙花匯演，尖沙咀海旁擠滿觀眾。煙花綻放時，觀眾們不時發出歡呼聲。當中，來自山東的李先生人生第一次看煙花。他表示以前只在網上看過，但今次親眼看到覺得很特別，大讚「好好睇，好靚」。



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31,888枚煙花點亮維港 紅太陽元素貫穿八幕

今次煙花匯演主題為「永明煙花 綻放中華」，由三艘躉船及六艘小浮船發放合共31,888枚煙花，歷時23分鐘。匯演共分為八幕，其中一個煙花亮點是第七幕「你是我的愛」，以歌手陳卓賢的歌曲《那抹柔光名為你》作配樂，煙花圖案以「笑臉」夜浮空中，比喻一盞永遠照亮的燈。

來自山東的李先生稱人生第一次看煙花。（洪戩昊攝）

山東旅客人生第一次看煙花讚好靚 熱愛港劇將「朝聖」

來自山東的李先生人生第一次看煙花，表示以前只在網上看到過，但今次在現實看到，覺得很特別，「好好睇，好靚」。他直言很喜歡香港，以往也經常看香港電視劇，所以今次趁「十一黃金周」假期來港旅遊，除了看煙花外，還會到堅尼地城、尖沙咀等電視劇取景地「朝聖」。

陸太與丈夫及兩個女兒一同到尖沙咀海旁欣賞煙花。（洪戩昊攝）

陸太一家四口等四小時看煙花讚氣氛好

陸太與丈夫及兩個女兒一同到尖沙咀海旁欣賞煙花。她指，煙花有星星及心形等圖案，有一幕更是五彩繽紛的煙花齊齊綻放，令她留下深刻印象。她亦表示現場氣氛很好，所以即使等了四小時，依然覺得值得。