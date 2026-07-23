張偉文入住護老院驚爆隱瞞病情護理失當　社署接投訴突擊巡查院舍

撰文：種嚶嚶
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現年73歲的「靚聲王」張偉文因飽受腰患困擾，加上患有認知障礙症，近年一直在護老院休養。近日其經理人方俊投訴，張偉文入住的護老樂（旺角）（院舍）涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文的身體狀況轉差，更揭露張偉文足足一年半未曾沖涼，亦未能坐起身。

張偉文經理人兼徒弟方俊一直陪伴在側。(facebook圖片)

社會福利署接投訴突擊巡查院舍

社會福利署昨日（22日）回應傳媒查詢時表示，牌照處於今年7月接獲投訴，指旺角護老院「護老樂」提供的護理服務存有欠妥之處。社署強調已即時跟進調查，包括派員到該院舍突擊巡查、深入訪問員工、住客及其家屬，並審查相關護理紀錄。社署重申，若發現有任何違規情況，定會採取相應執管行動並加強監管。

今年2月方俊在個人Facebook更新張偉文近況，張偉文依然十分精神！（Fcaebook圖片）

院舍家屬爆料衛生情況

有傳媒為了解真相前往該旺角院舍現場視察及查詢，該院舍職員表現迴避，要求透過電話或電郵聯絡。現場一名院友家屬透露，曾於院內見過張偉文，並留意到其溝通能力相當不佳。不過該家屬提到，院舍環境衞生尚可，平日亦見職員清理，至於外界對院舍的指控是否屬實，則表示不清楚。

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

方俊公開照片見張偉文皮膚大面積變黑

其經理人方俊曾向傳媒展示多張照片，照片可見張偉文皮膚出現大面積變黑。據報形容當時傷口已潰爛流膿、呈現瘀黑色，院方卻聲稱是「剛剛發現」。隨後3個月內，張偉文的傷勢迅速惡化，患處範圍不斷擴大，甚至潰爛出3個深可見骨的洞口。由於他對抗生素產生抗藥性，期間曾多次發高燒送院，情況一度危急。方俊更透露，張偉文雙腳患有嚴重灰甲且多處受傷，院舍不僅未有通報，反而以腳套包裹遮掩。

方俊張偉文。（IG@amanfongamanfong）
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