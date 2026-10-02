宏福苑特設銷售計劃｜何永賢稱最新90.4%業主已完成簽署買賣協議

因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」揀樓程序本周二（9月29日）開始，房屋局局長何永賢今日（10月2日）在社交專頁稱，截至9月30日90.4%宏福苑業主已完成簽署《買賣協議》。何永賢指，業主須於10月15日或之前完成簽署《買賣協議》，「解說專隊」會在揀樓的過程中繼續全力支援。



宏福苑業主接受政府收購建議的期限於八月三十一日屆滿後，A至H座八座有99.3%業主簽署確認向政府出售業權意向，當中約有1,700戶業主選擇參與「特設銷售計劃」，「特設銷售計劃」揀樓程序於周二開始。

何永賢今指，要業主清晰掌握宏福苑長遠居住安排全部資訊不容易，因此「解說專隊」一直提供適切支援，包括接待和舉辦睇樓團，透過講座講解資訊，並陪同業主參觀銷售展覽、不同發展項目、示範單位和簽署《買賣協議》。至日前開始揀樓，銷售中心亦可見「解說專隊」身影。

何永賢又指，截至9月30日，90.4%宏福苑業主已完成簽署《買賣協議》，而業主須於10月15日或之前完成簽署《買賣協議》，「解說專隊」會在揀樓的過程中繼續全力支援。