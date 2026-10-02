議員促多行一步解學童壓力　蔡若蓮：將檢視學校安排

近期學童輕生悲劇增加。立法會教育事務委員會今日（2日）舉行會議，有議員問到政府能否在解決學業壓力、升學競爭壓力等結構性問題上，再多行一步。教育局局長蔡若蓮指，當局非常重視學童的身心靈健康，惟不能因考試測驗有壓力就取消，認為傳遞關心很重要，要讓學生明白老師及家長重視其成長多於成績，當局亦會檢視學校現行安排會否為學生帶來壓力。



陳家珮冀政府在解決學業、升學壓力 多行一步

新民黨立法會議員陳家珮表示，雖然《施政報告》當中有很多措施去應對學童精神健康問題，但以支援或危機介入為主，期望當局能在解決學業、升學壓力等結構性問題上，再多行一步。

蔡若蓮：重視學童身心靈健康

蔡若蓮指， 當局非常重視學童的身心靈健康，因為全人發展不能只集中智力發展，期望同學無論在正向價值觀、態度等培養，以至身體健康等都要做好。不過她認為，不能因考試測驗有壓力就取消，坦言不是解決問題的方法。

她相信，關鍵為學習對個人成長是否有意義，因此老師教學設計、家長對小朋友期望及關心傳遞方面都很重要，要讓學生明白老師及家長重視其成長多於成績。她續指，當局亦會檢視學校的現行安排會否為學生帶來壓力，例如午膳時間是否過於緊逼。

立法會議員管浩鳴。（直播截圖）

管浩鳴：幼稚園也有「殺校潮」 冀政府出手助過難關

選委界立法會議員管浩鳴表示，目前很多幼稚園也有「殺校潮」，教學團體面對很大的困難，不知道能支撐多久。他認為若日後生育率回升，要再度重辦一些幼稚園不是很易的事，問到當局能否協助幼稚園捱過現時的情況。

蔡若蓮：幼稚園不存在「殺校潮」 開業或結業都由辦學團體決定

蔡若蓮指，幼稚園是以私營模式去運作，無論開業或結業都由辦學團體決定，幼稚園不存在「殺校潮」。她又指學校不用「死撐」，更重要是有一個靈活彈性的生態環境，令幼稚園因應小朋友的教學需要有一個彈性的空間。

她相信，未來生育率回升時，亦不用擔心開辦不及幼稚園，因為所有新落成的屋苑都有相關的配套措施，且縱使現在教學團體「撐住」某些地區的幼稚園，將來的小朋友亦未必在相關地區居住。