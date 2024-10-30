學童自殺創10年新高　立會文件：趨勢令人憂慮　7%曾有自殺行為

香港能仁專上學院生命教育中心早前發布學童情緒狀況調查，中心主任謝向榮表示，若學生多考慮社會責任和家長期望便不會「做傻事」自殺，隨即引發爭議，包括《年少日記》導演卓亦謙、關注學童自殺學生聯席等均有發文批評該番言論。謝向榮其後回覆傳媒查詢時致歉，承認以「做傻事」、「輕生」形容自殺者不恰當。

學童自殺情況令人關注，早前《施政報告》亦提出多項措施，以促進兒童及青少年精神健康。立法會最新《數據透視》（下稱「文件」）指，過去10年間本港學生自殺死亡人數增加近兩倍，2023年更高達32宗的逾10年高位，形容是「令人憂慮的趨勢」，並引述調查指有6.9%受訪學生曾出現自殺行為。



過去10年間，學生自殺人數急增兩倍，遠超同期整體人口自殺死亡的6%增幅，2023年更按年增加28%至32宗，達到至少10年高位。政府解釋升幅是由於學生經歷疫情遙距學習後，在重返校園時適應困難所致，而文件亦引述社會意見指，須及早識別有精神健康需要的學生，以提供必要援助。

24%學生受精神疾病困擾 7%曾有自殺行為

有關學生精神健康現況，中文大學2023年一項調查顯示，本港6歲至17歲學生中，24.4%受訪學生受精神疾病困擾，包括6.1%患有焦慮症，5.4%患有抑鬱症。而令人關注的是，有6.9%受訪學生於2023年曾出現自殺行為，其中1.1%曾企圖自殺。

立法會最新《數據透視》（下稱「文件」）指，過去10年間本港學生自殺死亡人數增加近兩倍，2023年更高達32宗的逾10年高位，形容是「令人憂慮的趨勢」。（《年少日記》劇照）

學校輔導個案中 精神健康個案佔四成

另一方面，2022/23學年公立中小學教師和社工處理的輔導個案中，「精神健康」個案錄10,412宗，佔比達37%。其次是錄5,781宗家庭問題，佔20%。文件補充，「家庭問題」亦通常被指為學生自殺的主要原因之一。

文件指，教師在識別有精神健康需要學生方面有重要角色，但他們的工作量已相當飽和，因此教育局在2018/19學年先後在小學及中學增加學校社工人手，學校社工人數因而顯著增加至2022/23學年的1,605名。駐校教育心理學家人數，同期亦增加23%至186名。

至於家長教育方面，教育局相關撥款於過去4年間增加166%，2023/24年度達1.7億元。同期用於推廣學生精神健整體開支增幅則較溫和，僅增加25%至9,100萬元。對此文件提及，公眾對用於預防學生自殺的額外撥款是否足夠 ，依然存在疑慮。

3層應急機制試行首兩月 轉介個案89宗

近年學生自殺個案急升，政府於2023年12月在全港中學實施以學校為本的3層應急機制，支援包括校長可以將被識別為患有嚴重精神疾病的學生，轉介至醫管局精神科專科跟進。措施推出首兩個月，醫管局共收到89宗轉介個案，當中須優先處理的緊急個案佔3%，為半緊急個案約40%，餘下57%為穩定個案。