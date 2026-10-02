蔡天鳳案｜蔡減價加經紀佣金求售加多利山單位　失蹤前仍帶人睇樓

蔡天鳳疑遭謀殺及肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，主控官郭莎樂讀畢開案陳詞後，開始讀出控辯雙方的承認事實，並透露蔡家與鄺家兩家人的更多背景。



同意案情透露，蔡於2019年以約6000萬購入加多利山單位後，她在2022年11月取得鄺球的授權書，之後蔡積極想出售單位，她不但減價求售，更加經紀佣金，蔡失蹤前仍帶人睇樓。



承認事實又透露，鄺港傑被捕時，曾向警方稱他當日有駕車載蔡天鳳往大埔，及聽到蔡與他人講電話；鄺球被捕時則稱：「無嘢解釋，唔知道。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳在2022年11月從鄺球手上取得單位的授權書後，即積極出售單位，並曾減價及提高經紀佣金。(網上圖片)

蔡天鳳雖在2019年與鄺港智(圖)完成離婚手續，但鄺港智仍經常居住在加多利山的單位。(資料圖片)

蔡天鳳於2019年以約6000萬元購下Kadooria的單位，2023年曾自動降價及加經紀佣金求售。(資料圖片)

蔡母改嫁後蔡天鳳跟後父姓蔡

控方開始讀出的同意案情指，蔡天鳳的母親張燕花於1995年和蔡天鳳的生父離婚。張於1996年和一名蔡姓男子結婚，蔡天鳳亦跟隨後父姓蔡，張燕花之後誕下兩名女兒。

蔡天鳳先後誕下4子女 2019年與鄺港智完成離婚程序

蔡天鳳和鄺港智於2013年結婚，兒子W同年出生，女兒X於2014年出生。他們於2015年開始辦理離婚，2019年完成離婚程序，蔡獲子女的撫養權。此外，蔡於2015年底和譚方駿拍拖，她並於2016年和2019年為譚誕下女兒Y和兒子Z。他們一家，和譚的父母居於九龍塘一獨立屋。

鄺球曾任警長2006年退休

案情續指，鄺球於1976年加入警隊，至2006年退休，當時職級為警長。鄺球和妻子李瑞香育有兩名兒子，即鄺港傑和鄺港智，兩人分別於1991和1994年出生。

鄺港智常居於加多利山的單位

蔡於2019年以約6000萬元購入標價7200萬元的加多利山Kadooria單位，鄺球為單位登記業主。李瑞香、W和X和傭工居於該單位，鄺港智亦常在該單位留宿。鄺球則持有葵涌尚文苑某單位，亦偶爾到加多利山單位。蔡和譚則經常到單位，探望W和X。

蔡曾減樓價兼加經紀佣金求售加多利山單位

鄺球於2022年11月7日簽下授權書，授權蔡天鳳處理加多利山單位。同日，蔡聯絡一名劉姓地產經紀，以7500萬元放售單位。她在同年12月4日，著劉減價至6700萬元，其後亦增加經紀佣金，由原本的1個百分比，上調至1.5個百分比。

此外，另一名唐姓地產經紀於2023年2月16日到該單位睇樓，蔡亦委託唐以6700萬元，替她放售單位。

次被告鄺球曾任職警長，2006年退休。(資料圖片)

首被告鄺港傑曾在2023年2月22日，把他之前一天載過蔡天鳳的汽車駛到洗車公司清潔。(資料圖片)

鄺港智向友人借車

同意案情亦提及，鄺港智於2023年1月底，向友人借車，友人的兄長於同年2月6日借出一部車牌字母為「VY」的七人車（下稱VY車），鄺港傑和鄺球於2月7日取車。

租單位後花2.14萬買多項用品

鄺球亦於2023年2月2日，到大埔龍尾村一地下單位。他以月租1萬元租下單位，租約為期兩年。鄺球和兩名兒子於2023年2月4日至2月23日，購買多項物品，合共花費約2.14萬元。其中鄺球購買家具、絞肉機、牛肉刀、電鋸、雪櫃、不銹鋼湯煲和砧板等，鄺港傑購買手套、索帶、除臭劑和鐵鎚等，鄺港智則購買保鮮紙和螺絲批。

鄺港傑曾把蔡天鳳坐過的車送洗車公司清洗

於2023年2月22日早上8時許，警員致電鄺港傑，鄺港傑稍後向警員傳送一張他和蔡天鳳的訊息截圖。此外，旺角一間洗車公司於同日早上10時半左右，清洗蔡天鳳於涉案時所坐的車輛。該洗車套餐888元，包括車廂內清潔和吸塵。此外，鄺港傑登記為洗車公司的顧客。

鄺球被捕稱：冇嘢解釋，唔知道

鄺港傑於2023年2月24日因謀殺罪被捕，他警誡下稱，他是開車載蔡天鳳到大埔，只知蔡在後座和他人講電話。警方亦於同日以串謀謀殺罪拘捕鄺球，鄺球在警誡下表示：「冇嘢解釋，唔知道。」。警員檢取多項物品，包括1個LV斜孭袋和1件Prada風褸。

鄺港智被捕時有蔡天鳳的信用卡

鄺港智於2月25日，在東涌一碼頭被捕，當時他準備離開香港。警員檢獲多項物品，包括約68萬元現金、5隻名錶、2條凌志車匙、1條勞斯萊斯車匙、1個LV袋、1條Dior牛仔褲、1對Gucci鞋、6張信用卡，其中一張為屬於蔡天鳳的Citigold Private Client Mastercard。

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