新皇崗口岸｜陳美寶：已制訂清晰路線圖及指示牌　協助轉乘和分流

新皇崗口岸及港方口岸有指最快本月中開通，運輸及物流局局長陳美寶出席電台節目時表示，當局已透過運輸署制定路線圖，以及大型指示牌，協助市民和旅客知悉轉乘到口岸的方法。她預料，有約9個港鐵站可做到轉乘服務，即市民可乘坐到附近港鐵站後，再坐專營巴士前往口岸。



新皇崗口岸及港方口岸有指最快本月中開通。(資料圖片)

陳美寶出席商台節目《政經星期六》時指出，當局期望以清晰的一覽表展示皇崗口岸的布局，目前已有相關指示牌，同時會透過社交平台小紅書進一步推廣口岸資訊。

她提到，運輸署緊急事故協調中心可實時看到不同口岸，包括皇崗口岸的情況，再傳送到相關管理平台及保安局緊急事故總指揮中心，以便溝通及互相協調。

陳美寶又認為，分流皇崗口岸訪港旅客同樣重要，毋須集中使用某一些公共交通路線。運輸署已做好相關的全面路線圖，會有往來不同地區的專營巴士、小巴以及接駁至港鐵站。

保安局在社交專頁上載名為「皇崗口岸的日與夜」片段，當局指，過去已動員70多個政策局及部門，超過3萬名公務員參與測試，已確保口岸能順利開通，並逐一檢視每個服務細節。

當局表示，由出入境人流車流安排，到交通配套、Wi-Fi使用、道路使用體驗，以及燈光、大樓座椅和空調系統等，團隊都就各項準備做得更周全，解決不同困難，希望令市民有最方便的過關體驗。

運輸及物流局局長陳美寶。(資料圖片)

國慶黃金周期間 粵車南下每日預約申請超過200個

「粵車南下」配額自7月起增至每日200個，並擴展至大灣區9個城市。陳美寶表示，國慶黃金周期間的粵車南下進入市區，每日的預約申請均超過200個配額，需要抽籤，情況符合當局預期。

被問到會否加大配額，她強調要穩步推進，不會過份心急，除了要讓內地駕駛者了解香港情況，亦要讓旅遊、酒店及餐飲業界的營辦者熟悉及支持措施，當局會密切留意。

已為粵艇南下設五個停泊區

「粵艇南下」預計本月內開啟首航。陳美寶指，香港擁有豐富水域資源及亞洲最多的「超級遊艇」登記數量，推動遊艇產業自由行，不僅能吸引高端旅客消費，亦可帶動本地船舶建造、維修保養、展銷及金融融資等一整條產業鏈發展。

她表示，海事處已構建「實時遊艇動態監察系統」，並建立電子化系統，並在香港水域內設定5個錨泊區，能實時掌握各地區的使用情況，更靈活調配空間。