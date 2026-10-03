11 SKIES｜陳美寶：樂見項目交還機管局　將轉型高階旅遊體驗地標

新世界發展將於明年4月1日無償將「11 SKIES」項目交還機管局營運，同時向機管局支付共約33億元補償及工程費用。運輸及物流局局長陳美寶今日（3日）表示，政府樂見有關安排並感到欣喜，強調雙方按商業及合約精神達成協議，期望機管局接管後盡快確立清晰路向，將項目由原本以辦公樓及零售為主的物業，升級轉型為高階旅遊及具體驗活動的世界級地標。



定位為綜合娛樂購物城的11 SKIES，總面積超過380萬平方呎。（資料圖片／夏家朗攝）

新世界發展日前與香港機場管理局達成協議，宣布提前終止位於機場航天城的「11 SKIES」項目合約，並將於明年4月1日無償將項目交還機管局營運，新世界同時向機管局支付共約33億元補償及工程費用。

陳美寶在商台節目《政經星期六》指，機管局將成立專屬附屬公司及專職團隊，接管「11 SKIES」項目後進行重新定位及重新命名。項目未來規劃將跳出單純的零售與餐飲模式，配合預計於2027年年底開通的二號客運大樓，以及2028年落成的亞洲國際博覽館第二期，將整個「機場城市」打造成集航空高端產業、高端消費、文化藝術及遊艇水上活動於一身的核心地標。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片)

自動駕駛小巴最快今年底投入商業運作

陳美寶又表示，項目讓市民在登機前消費，同時為轉機旅客提供無縫交通接駁。她提到，「航天走廊」自動駕駛小巴預計最快於今年年底至明年年初投入商業運作，連接港珠澳大橋人工島口岸與機場城市，無人駕駛擺渡車亦已展開測試。至於轉機旅客未來能否在免出入境狀態下無縫穿梭該娛樂地標，她表示硬件佈局與流程配置上仍需進一步研究及落實。

陳美寶亦強調，機管局會盡量減少自身投資，主要負責土地平整及水電道路等基建。至於藝術儲存設施及遊艇港灣兩項建設，機管局正進行意向邀請書招標，期望明年正式招標，以吸引市場資金及投資者投放資源，達致最高成本效益。