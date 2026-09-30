陳美寶：正研究更多非繁忙工作日「港車北上」毋須預約

運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）出席立法會交通事務委員會會議時，提到「港車北上」實施至今，約有16萬輛香港私家車曾經參與，即每4輛車就有1輛參加，特區政府正與廣東省政府商討進一步把「港車北上」毋須預約出行的安排，擴展至其他非繁忙的工作日。



另外，她又表示，運輸署正建立網約車數據管理系統，目前已大致完成，即將開始步入測試階段，將要求網約車平台，與運輸署的網約車平台對接數據。



研更多非繁忙工作天「港車北上」毋須預約

陳美寶在開場發言表示，「港車北上」措施受香港市民歡迎，估計內地「十一黃金周」期間，會有大量港車經港珠澳大橋到內地。她提到「港車北上」自2023年實施至今，約有16萬輛香港私家車曾經參與，即每4輛車就有1輛參加。她續指，自去年9月起，「港車北上」已取消逢星期二和星期三的預約出行要求，特區政府正與廣東省政府商討，把毋須預約出行的安排，擴展至其他非繁忙的工作天。

「粵車南下」方面， 陳美寶指，當局目標是2027年第一季或之前，將「粵車南下」擴展至廣東省全部21個城市，將研究進一步增加每日配額。

政府正公布邀請網約車平台公司申請牌照。陳美寶指，運輸署正構建網約車數據管理系統，目前已大致完成，即將開始測試階段，將要求網約車平台與運輸署的網約車平台作數據對接，以確保數據安全，並作動態評估及監管。

卜國明問第四條海底隧道 郭芙蓉關注中鐵線無影

經民聯工程界立法會議員卜國明指，三隧分流後每日早上都出現塞車的情況，認為當局應思考興建第四條海底隧道。民建聯新界西南立法會議員郭芙蓉則提到，貫通元朗錦田、途經葵涌、九龍塘的中鐵線，未被列入五年規劃及施政報告中，關注是否代表中鐵線未來五年只會在前期階段。

運輸及物流局局長陳美寶。（夏家朗攝）

陳美寶：沒在五年規劃提出 不代表不會做

陳美寶表示，政府會持續研究其他所需道路的建設逼切性，循序漸進爭取資源，強調沒在五年規劃內提出，不代表不會做，又指五年規劃內有部署的目標會持續每年檢示及更新。

她續稱，當局留意到自2023年推出分時段收費後，過海隧道交通車流合共增加了5%，每年增加2%。不過，她認為分時段交通管理，有效做到分流，但同意需要為未來作規劃，目前政府正就第四條海底隧道作內部研究，雖然交椅洲填海發展未有具體時間，但當局要以開放態度去思考。

她補充研究走線會考慮到技術性、成本，以及對維港周邊接駁位，未來會持續與議會及專業團體商討；至於中鐵線方面，她強調會按北都及周邊地方走線遷入的時間，籌備推展工作。

莊豪鋒。（立法會直播）

莊豪鋒倡引入「危險泊車」罰款

實政圓桌立法會議員莊豪鋒指，現時有市民在停車場出入口、急彎等處違例泊車，建議當局可引入「危險泊車」提高罰款，保障市民生命安全。陳美寶表示會與運輸署研究。