9800萬六合彩｜中環士丹利街投注站人流旺　市民指若中獎望坐郵輪

六合彩中秋金多寶頭獎無人中，攪珠日延至今晚（3日）9時半，頭獎一注獨中獎金高達9,800萬元。有「幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站，中午有不少人被頭獎金額吸引而來，希望可以碰運氣。有市民稱若有幸中獎，或會搭乘郵輪去旅行，休息一下，但也會先做善事捐出部份獎金。



在素有「最幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站，有不少人被頭獎金額吸引而來。（洪戩昊攝）

投注站大堂當眼位置，有寫着獎金達9,800萬元的告示。（洪戩昊攝）

投注站大堂當眼位置，有寫着獎金達9,800萬元的告示。（洪戩昊攝）

士丹利街投注站上午11時起營業，中午12時已有不少人進出，令狹窄的街道更擠迫。投注站大堂當眼位置亦有寫着獎金達9,800萬元的告示。

陳先生稱若有幸中了六合彩頭獎，會搭乘郵輪去旅行休息一下。(李振邦攝)

有不少人被獎金金額吸引而來，其中陳先生也專程前來投注站碰運氣。他稱間中才買六合彩，今次因巨額獎金而買了兩張彩票。若有幸中獎，他首先會做善事，餘下的會用作搭乘郵輪去旅行。不過，被問及郵輪是否他長久以來的夢想，他則稱不是，純粹是若有錢便渴望放鬆一下。

唐女士則因在附近上班，所以順道來買了兩張彩票。她指，平時不是經常買六合彩，「想買先買」，到場前也不知道今期的獎金這麼高。若有幸中獎，她同樣會做善事，「上天畀我㗎嘛」，餘下的獎金則會用作旅行，因為她也有很多地方想去。

陳先生稱為了今期六合彩巨額獎金，專程前來中環士丹利街投注站買彩票碰運氣。(李振邦攝)

另一位市民陳先生亦指因為今次有巨額獎金，加上士丹利街投注站夠幸運，曾有多人在這裏投注中獎，所以專程前來買了20元碰運氣。