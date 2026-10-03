國慶黃金周．圖輯｜油尖旺逼爆　舊油麻地警署內地客「舉槍」打卡

正值十一黃金周，首兩日已有51.1萬人次內地旅客訪港，多個景點人山人海。其中，二級歷史建築舊油麻地警署，被內地社交媒體小紅書譽為「TVB經典取景地」，吸引大批劇迷前來朝聖，部份旅客模仿舉槍的手勢「打卡」、更揮動中國旗自拍。



旺角街道人山人海。（湯致遠攝）

接連接旺角東站及鄰近花園街的行人天橋亦成為熱門打卡點，橋上擠得水洩不通。（湯致遠攝）

首兩日51.1萬人次內地旅客訪港 按年增12.4%

一連七日的內地「十一黃金周」自周四（1日）開始，首日入境的內地訪客達約27.7萬人次，連同昨日（2日）的約23.4萬人次，短短兩日已有約51.1萬人次。對比去年「十一黃金周」首兩天，當時有約45.5萬人次的內地訪客，今年按年增長約12.4%。

有旅客戴上防曬的「面堅尼」。（湯致遠攝）

《香港01》記者走訪多個深受內地旅客歡迎的景點，現場均人山人海。其中，二級歷史建築舊油麻地警署被內地社交媒體小紅書譽為「TVB經典取景地」，吸引大批劇迷前來朝聖，部份旅客模仿舉槍的手勢「打卡」、更揮動中國旗自拍。

二級歷史建築舊油麻地警署人山人海，有旅客模仿警察舉槍拘捕疑犯的動作「打卡」。（湯致遠攝）

二級歷史建築舊油麻地警署人山人海，有旅客揮動中國旗自拍。（湯致遠攝）

有名店街之稱的尖沙咀廣東道亦重現朝氣，奢侈品牌店DIOR門外有逾20人排隊等候進內；街上隨處可見提着名牌購物袋的旅客。前身為香港水警總區總部的「1881」和附近的尖沙咀海傍，亦有不少人留影。

有名店街之稱的尖沙咀廣東道重現朝氣，奢侈品牌店DIOR門外有逾20人排隊等候進內。（湯致遠攝）

有名店街之稱的尖沙咀廣東道，隨處可見提着名牌購物袋的旅客。（湯致遠攝）

此外，接連接旺角東站及鄰近花園街的行人天橋亦成為熱門打卡點，橋上擠得水泄不通， 令附近一帶的藥妝店、茶餐廳客似雲來。

前身為香港水警總區總部的「1881」有不少人留影。（湯致遠攝）

尖沙咀海傍有不少人留影。（湯致遠攝）