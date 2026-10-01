十一黃金周｜雲南客愛港產片　留港一周料花3萬　盼感受人文氣息

今（10月1日）是國慶日，內地一連7日黃金周假期展開。早上時分，高鐵西九龍站人頭湧湧，大批旅客訪港，車站貼有歡迎有客的標語。有來自雲南的遊客首次來港，打算花費30,000人民幣旅遊，到旺角等熱門景點，感受在香港電影中看到的人文氣息及生活習慣。



內地一連7日黃金周假期展開，今（10月1日）早上時分，高鐵西九龍站人頭湧湧。（梁鵬威攝）

內地一連7日黃金周假期展開，今（10月1日）早上時分，高鐵西九龍站人頭湧湧。（梁鵬威攝）

車站貼有歡迎遊客的標語。（梁鵬威攝）

雲南姊妹首訪港 計劃遊旺角等多區 期待嚐菠蘿包

來自雲南的何氏兩姊妹首次訪港，稱看過很多香港電影，香港是一直以來都是計劃必去的地方，期望感受在電影中看到的人文氣息及生活習慣。她此行打算留港7至8天，到尖沙咀、中環、旺角等熱門景點打卡，打算花費人民幣30,000元。

她們說對此行感到期待，特別希望品嚐菠蘿包，又計劃提早兩小時到中環維多利亞港霸位，觀看今晚的國慶煙花。

雲南的何氏兩姊妹首次訪港，打算花費三萬元在港旅遊7至8天。（梁鵬威攝）

深圳客旅遊兩天 每餐料花費約100元

深圳旅客李小姐及來自武漢的友人齊小姐來港旅遊兩天。齊小姐首次來港，根據小紅書推薦安排景點，打算到堅尼地城、尖沙咀、中環半山扶手梯拍照打卡；未來有空再訪港的話，希望到西貢等郊區景點。她們認為，香港的酒店價格較貴，每餐打算花費約100元。

唐小姐與王小姐來自上海，自昨天起在港旅遊兩天，打算到中環等地方觀光。不過，她們表示，因價錢太貴，沒有入住香港的酒店，而是到深圳留宿一天。她們擔心人太多，無打算觀賞今晚的煙花。

唐小姐（左）及王小姐（右）因香港的酒店價格貴，沒有留港住宿。（梁鵬威攝）