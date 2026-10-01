十一黃金周｜河北客隔20年再來先訪故宮　偕父母悟這城市文化底蘊

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十七周年，內地同日展開7日的十一黃金周長假，大批旅客訪港，多個景點人頭湧湧，包括西九故宮文化博物館。下午所見，附近扶手梯前方，擠滿旅遊團遊客。有河北旅客帶父母到故宮博物館參觀，認為相較北京故宮，香港故宮外觀較為時尚、現代化。



西九故宮博物館附近位置擠滿內地旅遊團遊客。（董素琛攝）

今午時分，不少遊客到訪西九故宮博物館。（董素琛攝）

今午近1時，故宮文化博物館擠滿旅行團遊客，部份人到達後未有進內參觀，又稱不知道行程及將會去的地方。

河北旅客鄔小姐20年前曾訪港，今日與父母再來港旅遊，打算逗留兩天，先到故宮博物館參觀，然後再到星光大道等景點參觀。她認為，香港發展迅速，希望感受城市的文化底蘊。她續指，相較北京故宮，香港故宮外觀較為時尚、現代化。

深圳旅客小喜隨旅行團來港，僅會逗留一天，會到訪太平山頂、維多利亞港等景點。今午時分，她和團友來到故宮博物館，但她沒有進內參觀，因時間不足、過往亦曾到位於北京的故宮。她認為，香港故宮外形與北京不同，但保留了紅牆元素。

另一位深圳旅客雷小姐同樣跟團來港旅遊，費用約為100至200元人民幣，會到尖沙咀、太平山頂、故宮博物館等地方，晚上會乘坐觀光船觀賞煙花。她說，對行程感覺良好，選擇跟團是因首次來港不熟悉，又認為香港故宮的人流較北京少。