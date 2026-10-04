十一黃金周｜今料58.6萬人入境　運輸署：港珠澳大橋回港非常繁忙

一連七日的內地「十一黃金周」自上周四（1日）開始。入境處早前預計，今日（4日）為入境高峰期，入境人次約58.6萬。



運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，建議計劃駕駛私家車經大橋返港的市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。



據港珠澳大橋珠海口岸網站，小客車出入境通道現時處於「極度高峰」，排隊超過500米，候檢時長達40分鐘。



港珠澳大橋回港非常繁忙

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

入境處提供數字顯示，今日截至上午10時，各口岸一共錄得184,737出入境人次，當中102,886為入境人次。當中59,339人次為內地旅客，本港居民則佔38,180人次。最多人經落馬洲支線管制站（即內地福田口岸）抵港，有16,848人次，其次為經高鐵，有15,046人次，經羅湖則有13,815人次。

黃金周第三日22.1萬內地客訪港

昨日（3日）第三日有超過22.1萬內地訪客入境，連同首兩日共51.1萬人次，今年頭三日有超過73.2萬內地旅客訪港。對比去年「十一黃金周」首三天，當時有約67.7萬人次的內地訪客，即按年增長約8.35%。