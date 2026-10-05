啟德醫院運作首日有病人正評　有人提交通痛點　說美孚來要55分鐘

啟德醫院今日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心早上八時半起率先運作，甫開門已有不少已預約人士到場。他們對醫院內指示、設施等一片正評，惟不少人反映交通不便。有人從美孚來看病，為免遲到而預早了一個半小時，最終車程也要55分鐘。



啟德醫院家庭醫學綜合中心10月5日上午九時起率先運作。（湯致遠攝）

啟德醫院10月5日起分階段投入服務。（湯致遠攝）

周女士從美孚到啟德醫院花了55分鐘。（湯致遠攝）

病人去錯啟德醫院外只供落客巴士站 送半小時一班的巴士「車尾」

上午11時多，啟德醫院外的小巴站及巴士站有不少人尚在摸索不同巴士線，城巴更派員在場指揮。人群中，剛看完醫生、還戴着口罩的周女士顯得狼狽，因她剛「送車尾」，目送着半小時一班的九巴X6C離開。氣喘吁吁的她大說自己按時到了X6C車站，打算上車時才發現該站只供落車，上車是另一個站。即使全速衝刺，也只能目送巴士離開。

上午11時多，啟德醫院外的小巴站有不少人尚在摸索不同線路。（湯致遠攝）

住美孚病人：個交通真係要配合返、完善返

她本來在旺角李寶椿家庭醫學診所看病，預約覆診時，醫護人員問她要不要轉到啟德。為免遲到，家住美孚的她特地預留一個半小時搭X6C，該巴士線本身每20-30分鐘才有一班，加上駛到紅隧附近塞車，她最終花了55分鐘才到。她直言，以往到李寶椿家庭醫學診所只需20分鐘，所以打算多試兩次啟德，便可能回到太子。

其實美孚都唔係一個好偏僻嘅地區吖，（去啟德醫院）成粒鐘喎大佬。個交通真係要配合返、完善返。 病人周女士

從廣華轉往啟德多花30分鐘 病人：熟悉了路線會好一點

家住太子的林女士同樣表示啟德醫院交通不便。一向在廣華醫院看病的她今早如常致電廣華醫院，詢問有沒有即日看病名額。對方指啟德醫院有，所以她便來啟德。搭乘城巴22號線的她最終花了差不多40分鐘才到，與平時10分鐘便到廣華醫院相差很遠。不過，她也表示若日後熟悉了路線會好一點。

家住太子的林女士同樣表示交通不便。（湯致遠攝）

首日搭網約車或成最大贏家。黃先生昨日弄傷腳，即日使用「HA GO」預約公立醫院門診。他以前也會到不同的公立醫院看病，昨日剛好看到啟德醫院有名額便選擇了。由於不良於行，所以他搭網約車到場，表示一切順利。他亦讚揚啟德醫院環境很好。

由於不良於行，所以黃先生搭網約車到場，表示一切順利。（湯致遠攝）

黃先生讚揚啟德醫院環境很好。（湯致遠攝）

啟德醫院行政總監張復熾：專科將陸續遷入啟德

九龍中醫院聯網總監、啟德醫院行政總監張復熾今早亦到場巡視，表示設施沒問題。他指，醫院特別安排了數十個穿藍色背心的服務大使，解答病人問題。展望未來，張復熾稱，專科門診將於10月26日將陸續加開專科門診服務，屆時會啟用外科、神經外科及部分腫瘤科門診，預計每日約500名覆診病人。至11月12日，內科專科亦會遷入啟德，院方預計屆時每日覆診人次可達1,800人。與專科同步啟用的還有放射治療、X光及各類檢測等配套設施。

九龍中醫院聯網總監、啟德醫院行政總監張復熾。（湯致遠攝）

九龍中醫院聯網總監、啟德醫院行政總監張復熾。（湯致遠攝）