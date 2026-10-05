啟德醫院今起運作　楊永杰稱有街坊不懂去　促增宣傳與巴士線覆蓋

啟德醫院今日（5日）起分階段投入服務，首階段率先啟用專科門診大樓與腫瘤科。醫療衞生界議員林哲玄認為，新醫院有助完善九龍中及九龍東的醫院布局，便利九龍東的市民求醫。

九龍中立法會議員楊永杰關注交通配套，稱紅磡及九龍城區仍未有直達巴士線覆蓋，又提到不少街坊現時仍未知道如何前往啟德醫院，建議政府聯同關愛隊加強宣傳乘車資訊。



啟德醫院今日起分階段投入服務。（資料圖片/鄧倩螢攝）

啟德醫院將於今日起分階段投入服務，專科門診大樓內的家庭醫學綜合中心率先運作。（資料圖片/鄧倩螢攝）

醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

醫療衞生界議員林哲玄今日在港台節目《千禧年代》表示，啟德醫院令九龍中及九龍東的醫院分佈更平均，便利九龍東的市民求醫。他又指，醫院全面啟用後預計提供約2,400張病床，較現時伊利沙伯醫院增加約兩成；未來發展亦將更注重日間服務，能有效提升服務效率，減輕夜班人手壓力。

啟德醫院急症室2028年才啟用，林哲玄建議，過渡期間，急症病房應最後才搬遷，廣華醫院亦應協助分擔及接收急救病人。此外，啟德醫院引進自動血液樣本運送及自動化配藥等智慧醫療設施，林哲玄指，將有助精確追蹤樣本及配藥並節省人手，惟舊有醫院因空間限制，未必能全面引進相關系統。

九龍中立法會議員楊永杰。（資料圖片）

九龍中立法會議員楊永杰則關注新醫院的交通配套及過渡期銜接，稱多區雖然已增設直達巴士線，但紅磡及九龍城區仍未覆蓋；部份區域初期約30分鐘一班才有一班車，較為疏落，期望未來能加密至10至15分鐘一班。他又提到，不少街坊現時仍未知道如何前往啟德醫院，建議政府聯同關愛隊加強宣傳乘車資訊。

對於有長者擔心過渡期間去錯醫院覆診，楊永杰建議醫管局於搬遷初期安排接駁專車，又建議局方設立途徑，讓錯過預約期的病人可快速重新預約。