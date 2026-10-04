啟德醫院周一起分階段開展服務　下月設婦產科日間中心、內科門診

啟德醫院明（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。院方今（4日）指，將分三階段循序漸進開展首階段服務，11月會開放內科及婦產科等日間中心、內科專科門診等。首日家庭醫學綜合中心350個預約名額已滿，院方待運作順暢後，會逐步增加預約名額。



啟德醫院將於明日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。（鄧倩螢攝）

啟德醫院將於明日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。（鄧倩螢攝）

啟德醫院藥劑部設21個取藥窗口，將於2027年初設立「綜合自動化配藥系統」，目標平均30分鐘內出藥。（鄧倩螢攝）

啟德醫院抽血站採用「自動血液樣本運輸系統」，抽血時間比現時快40%。（鄧倩螢攝）

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提供2,400張病床、37間手術室 急症室大伊利沙伯醫院三倍

啟德醫院未來落成後將提供2,400張病床、37間手術室，急症室面積較現時伊利沙伯醫院大約3倍，預計服務覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙及觀塘區超過180萬人口。

分三階段開放 周一首先開放家庭醫學中心

醫院將會以循序漸進的方式開展首階段服務，明日開放家庭醫學中心，10月底將會開放外科等專科門診、抽血服務/化驗樣本收集處、診斷及介入放射科（電腦掃描、超聲波檢查、X光）；至11月會開放內科及婦產科等日間中心、內科專科門診等。

醫院落實「智慧醫院」概念，其藥劑部設21個取藥窗口，將於2027年初設立「綜合自動化配藥系統」，目標平均30分鐘內出藥。院方強調，做法並非要減省人手，自動化騰出人手後，藥劑師可為病人提供藥物資訊。

九龍中醫院聯網總行政經理（規劃及發展）周寶鈴。（鄧倩螢攝）

九龍中醫院聯網總監和啟德醫院行政總監張復熾。（鄧倩螢攝）

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伊利沙伯醫院300名員工明日起調往

九龍中醫院聯網總行政經理（規劃及發展）周寶鈴表示，院方明日共部署約300名員工，包括前線臨床醫護人員及後方支援人員，全部由伊利沙伯醫院調往該院。首日共350個家庭醫學門診名額已額滿，院方待運作順暢後，會逐步增加名額。

至於交通配套，九龍中醫院聯網總監和啟德醫院行政總監張復熾表示，目前醫院正門樓下已設10條巴士線及6條小巴線，並已於巴士到站廣播中加強指示。若病人去錯伊利沙伯醫院，醫生會於該院為他診治，並提醒下次覆診地點。