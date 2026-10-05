2024大嶼山滑翔傘意外｜七旬翁死於多處損傷　當日風速不宜飛行

本港2024年發生一宗滑翔傘意外，一名74歲老翁喪命。民航意外調查機構今日（5日）公布意外調查報告，提到驗屍報告顯示死者死於多處損傷，損傷特徵與撞擊堅硬物體或表面（如地面）所致的損傷吻合。而機構無法從有限資料確定死者的經驗是否足以操作為高級飛行員設計的滑翔傘，但認為當日事發時的風速不適合滑翔傘飛行。



報告指，大東山起碼有多兩宗滑翔傘意外，與是次意外的共同點是快速改變的天氣，或許令飛行員要在雲朵中飛行，繼而失去對情況的掌控。調查小組強調進行徹底風險評估極其重要，以確保將風險降至「合理可行範圍內的最低水平」。



死者當日身穿Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。（中國香港滑翔傘協會提供）

機構：無法從有限資料確定死者經驗是否足以操作EN-C級滑翔傘

報告指，死者用來測量飛行器上升或下降速率的垂直速度表在2023年7月至2024年6月期間，錄得95次飛行紀錄，合共27.7飛行時數。

死者自2017年起成為美國懸掛滑翔與滑翔傘協會（USHPA）成員，曾是P2滑翔傘初級飛行員，但其會籍狀態不明；2020至2023年間亦是中國香港滑翔傘協會成員，最後的滑翔傘飛行員資歷是六個級別中的第四級（HKPA 3）。不過，死者的總飛行時數、紀錄及執照詳情無從稽考。機構表示，無法從有限資料確定死者的經驗是否足以操作為高級飛行員設計的EN-C級滑翔傘。

影片顯示當時風力下穩住滑翔傘有困難 機構指事發時風速不宜飛行

天氣方面，報告指一股偏南氣流當日正影響廣東沿岸地區，推測地面風力能達四至五級，雷暴期間更可能短暫達六級。而香港滑翔傘協會指引訂明，風力達五級或以上，滑翔傘便不應起飛。另外，一段影片顯示死者起飛前，在當時的風力下穩住滑翔傘也有困難。綜合天氣預報、數據及影片等，機構認為當日事發時的風速不適合滑翔傘飛行。由於滑翔傘被吹上雲層，所以死者看不到地面作參考，在低能見度下亦未能有效控制滑翔傘。

意外當晚，現場山頭相當大霧，能見度極低，直升機未能參與救援。（資料圖片／陳永武攝）

報告也指出，滑翔傘活動風險管理的核心在於，要權衡飛行帶來的益處與經管控並已降至最低的風險。 調查小組建議中國香港滑翔傘總會（HKPA）及國際滑翔傘協會（IPA）向所有滑翔傘參與者強調全面風險評估極其重要，以確保將風險降低至「合理可行範圍內的最低水平」。