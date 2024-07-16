大嶼山滑翔傘意外｜初步調查揭74歲翁失事過程　將進一步分析數據

大嶼山6月17日發生滑翔傘意外，姓鄧（74歲）老翁喪命。運輸及物流局轄下的民航意外調查機構，今日（7月16日）就意外發表初步調查報告，提及事主以BogdanFly X-wing滑翔傘獨自起飛、被吹上雲層、受傷被困、以致在有霧有雨被尋回的過程。



調查小組將詳細分析收集到的數據和資訊，確定進一步調查範圍及方向，包括對相關滑翔傘、設備和配件深入檢查、與其他目擊者面談、分析飛行數據、收集和分析與飛行有關的氣象資料及審閱飛行員的屍體剖驗報告。

意外發生於6月17日，事主於翌日凌晨由救援人員以擔架抬落山送院。（陳永武攝）

根據初步報告顯示，6月17日下午2時30分左右，事主以型號BogdanFly X-wing 滑翔傘，由南大嶼郊野公園的南大嶼山東滑翔傘活動區起飛場出發，獨自以反向起傘的方式起飛，打算前往下長沙泳灘，正常飛行時間通常為2至3分鐘。

起飛後不久，其滑翔傘被風慢慢地吹上雲層，同行人士一度用手提無線電對講機提醒他拉「大耳朵」（拉動控制線折疊滑翔傘翼尖，是滑翔傘飛行的一種緊急下降手段）和踩加速杆，抵銷上升速度，但事主未有回應，其滑翔傘在大風下愈升愈高，最後失去蹤影。

根據相片可見，當日男事主身穿Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。（中國香港滑翔傘協會提供）

當日下午約3時，事主失事後，再透過對講機聲稱受傷劇痛，被困樹上，但無法拿到手提電話，未能發送自己的位置，其後再度失聯，同行人士報警求助。

最終在當晚約9時25分，人員在大嶼山大東山、距離鳳凰徑第2段L015標距柱約100米的斜坡尋獲事主，當時有霧有雨，他仍綁在滑翔傘上，陷於昏迷；他被送往山下後，6月18日凌晨2時40分左右被送往北大嶼山醫院，惜證實不治。

意外當晚，現場山頭相當大霧，能見度極低，直升機未能參與救援。(陳永武攝)

民航意外調查機構於6月17日收到中國香港滑翔傘協會通知，對各方所提供的資訊進行核實。總調查主任亦根據《香港民航（事故調查）規例》（第448B章），將事故歸類為意外，並調查意外情況及因由。

意外發生於6月17日，事主於翌日凌晨由救援人員以擔架抬落山送院，最終不治。（陳永武攝）

迄今為止，民航意外調查機構已完成對飛行員的滑翔傘、設備和配件的初步檢查、從其高度表下載了飛行數據、 與其中一名目擊者面談、收集了一段飛行早期階段的錄影片段、獲取由製造商提供的滑翔傘使用手冊。

當調查早期取證階段完成後，民航意外調查機構將對滑翔傘、設備和配件進行深入檢查、 與其他目擊者面談、分析飛行數據、收集和分析與飛行有關的氣象資料、審閱飛行員的屍體剖驗報告。

超過60名救援人員，包括消防、救護、民安隊及警員等參與搜救行動。(陳永武攝)

運輸及物流局發言人稱，調查小組正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍，以及跟進的調查方向。

超過60名救援人員參與今次搜救行動。(陳永武攝)

事發於6月17日下午2時許，74歲姓鄧男事主用滑翔傘飛行期間，被風吹入雲層後失事，掛在樹上未能著陸，隨後失聯。經救援人員搜索近7小時後尋獲，意識不清醒。加上現場視野差、路面崎嶇濕滑，救援人員再花逾5小時，至6月18日凌晨2時半左右，始成功將事主抬落山，昏迷送院後不治。