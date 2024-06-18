滑翔傘奪命意外｜大東山熱門場地　協會：天氣變化急速常積雲

大嶼山昨日（17日）發生滑翔傘致命意外，74歲退休警員玩滑翔傘飛行期間遇險喪命。有份參與搜救的中國香港滑翔傘協會，感謝曾施以援手的官方及民間組織。協會指大東山是夏天熱門滑翔傘場地，但因天氣變化比較急速，經常有積雲，不能掉以輕心。



事主於今日（18日）凌晨時分由救援人員抬落山送院，惜告身亡。（陳永武攝）

中國香港滑翔傘協會副會長趙浩南稱，協會於昨日3時許得知有滑翔傘飛行員失蹤，其間可以用無線電聯絡，但10多分鐘後失聯，隨即報警並組織搜索隊。他感謝消防處、民安隊、飛行服務隊及其他搜救部門，以及民間組織協助搜索，但由於能見度低，沒有失蹤者的GPS定位位置，加上山勢崎嶇、地面濕滑，增加搜索的難度。

據了解，死者於2017年接觸滑翔傘。今次事故細節有待有關方面調查，而協會曾發有關緊急降落的安全通告，如降落在樹上應等待救援，不要試圖自己爬樹。同時由於滑翔傘不具備飛行儀器，只可於日間、目視天氣狀況下飛行或導航，操作滑翔傘時必須遠離雲霧。

趙指出，大東山是其中一個熱門的玩滑翔傘場地，因應其難度，協會的場地指南建議獨自飛行的話，要有HKPA 3或以上的資歷。特別是夏季天氣變化比較急速，經常有積雲狀況，滑翔傘只可於目視天氣狀況下飛行或導航，不能掉以輕心。

現場山頭相當大霧，能見度極底，直升機未能參與救援。(陳永武攝)

超過60名救援人員，包括消防、救護、民安隊及警員等參與今次搜救行動。(陳永武攝)

超過60名救援人員，包括消防、救護、民安隊及警員等參與今次搜救行動。(陳永武攝)

超過60名救援人員，包括消防、救護、民安隊及警員等參與今次搜救行動。(陳永武攝)

建議飛行員安裝「HKSOS」手機應用程式

而根據天文台資料及天氣圖，昨日雲層較低、有驟雨，而且風力較強，急速變化的天氣會為滑翔傘帶來風險；只是根據在場滑翔傘飛行員指，起飛時能見度是可以接受。

趙又指，滑翔傘是有風險的航空活動，參與者必須小心謹慎地理解天氣和場地條件。協會一直與民航處合作，加強管治和培訓，分別發出操作手冊和安全指引，希望愛好者在安全情況下享受這項活動的樂趣。

他呼籲滑翔傘飛行員安裝警方的手機應用程式「HKSOS」，讓搜救人員可於最短時間內尋獲並提供協助。

7年內4宗滑翔傘致命意外



本港過去發生多次滑翔傘致命意外，最為人所知的一宗事故是2018年7月22日，滑翔傘愛好者鍾旭華在跳傘時遇怪風失蹤，多個部門展開搜救，最終於5日後，在大東山一處山坡上發現他，惟多處朤折送院證實死亡。民航意外調查機構的調查報告指，事故原因或是飛行員在天氣迅速惡化下、無法有效控制滑翔傘，導致滑翔傘撞擊地面，飛行員因此身體多處受傷。

滑翔傘愛好者鍾旭華跳傘時遇怪風，失蹤5日後被尋獲，但告身亡。（資料圖片）

另外，去年2月15日下午2時許，62歲姓杜男子，在西貢浪茄玩滑翔傘時失控並墮海，懷疑遇溺，由現場人士救起，稍後直升機到場將事主送到東區醫院，惟證實不治。據了解，死者從事遊艇買賣生意，有一至兩年滑翔傘經驗。事發時一行4人連同教練，於西貢獨孤山出發往浪茄。

2021年12月23日，74歲退休男子李偉裕在石澳道大風坳玩滑翔傘時遇險，滑翔傘掛於樹上，他被發現倒在遠處山頭，送院不治。