醫委會改革｜主席認申訴慢因未追得好緊　日後超時處理可公開交代

雙非嬰兒腦癱醫療投訴拖延16年，揭示醫委會長期積壓申訴個案，促使政府要求改革。醫委會主席鄧惠瓊接受報章訪問時承認，處理以往個案「有很大進步空間」，目前已有大幅改善，18宗逾8年未完成個案，目前只餘三宗，均將於今年內展開研訊。



她指醫委會去年1月曾訂立時間目標，期望申訴個案進入研訊需時中位數為22個月。醫務衞生局曾料醫委會改革後，申訴至研訊階段平均需時將減至兩年半；鄧惠瓊指，若其後有個案不達標，願意向外界交代超時個案及原因。



醫委會主席鄧惠瓊。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年收到616宗投訴 72%已處理

鄧惠瓊接受《明報》訪問時指，以往醫委會對處理得慢的個案「未有追得好緊」，個別專家撰寫報告可能長達半年。她指，醫委會去年1月訂立內部目標後，處理時間有很大改善。醫委會去年收到616宗投訴，有72％已完成處理。現時秘書處每月也會列出個案進展時間表，交予醫委會全體委員參考。

醫衞局料改革後申訴至研訊階段平均需時將減至兩年半。她指，個案若超時需發信通知醫衛局，如醫衛局認為要公開予市民，她亦沒問題。

外界關注2009年雙非男嬰腦癱案延誤長達16年研訊事件中，衛生署轄下的「醫委會秘書處」的責任。鄧惠瓊稱需由衞生署及公務員事務局調查。至於如何完善監督機制、確保不會再有個案延遲多年未處理，她說醫委會作為法定機構無法監督秘書處日常運作，但設時限目標機制後，秘書處每月均向醫委會報告工作，醫委會亦會向秘書處查詢個案進度。