深水埗行人天橋系統｜3.3億天價橋前世今生　橋身佔造價7成的爭議

由初代構思、到往立法會拿撥款、到5年多興建，經歷逾20年的深水埗行人天橋系統/旺道與欽州街西交界處行人天橋系統周一（正式）開放予公眾使用。該項工程造價高達3.3億元，立法會財務委員會於2021年3月批准撥款後隨即於同年下半年動工，回顧當年立法會工務小組討論，不少議員對天橋造價和其設施必要性提出質疑。當年亦有區議員對於橋身造價高達兩億多，佔總造價七成較為關注，亦有人質疑天橋的七部升降機（最終落成為六部）是否會過多。一文回顧這個天價橋的前世今生。



其實，深水埗碧海藍天一帶早就約三十年前的規劃中已留地方待興建天橋，惟政府一直遲遲未落實去做。根據政府文件，政府將於深旺道及興華街西的交界處興建該行人天橋，接連一條行人天橋，可由深旺道和興華街西前往。

深旺道和興華街西交界在的繁忙時段常出現擠塞情況。繁忙時段的道路擠塞問題更影響附近居民。回顧2019年的討論，有區議員指隨著南昌和填海區一帶的多個屋苑陸續入伙，（深旺道和興華街西）交界的車流只會越來越多，認為若想長期加強道路承載力，建設這組天橋是必需的。

預計天橋造價3.3億，七成用在橋身。（資料來源：立法會文件）

不過，當年有議員質疑天橋的七部升降機是否會過多，因大部份天橋均只有一部升降機。袁海文則認為每條天橋的路口情況不一。也有人關注橋身造價高達兩億多，佔造價七成較為關注。