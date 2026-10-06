深水埗行人天橋系統｜天價3.3億天橋怎樣的？周一啟用　設備細數

深水埗區討論多年、曾引發造價爭議的深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統，周一（5日）正式開放予公眾使用。該項工程造價高達3.3億元，立法會財務委員會於2021年3月批准撥款後隨即於同年下半年動工，歷時約5年落成。



土木工程拓展署10月5日宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，造價達3.3億元，歷時約5年落成。（土木工程拓展署Facebook）

土木工程拓展署10月5日宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，造價達3.3億元，歷時約5年落成。（土木工程拓展署Facebook）

處深旺道與欽州街西交界 貫通匯璽、南昌邨等公營樓及南昌公園

土木工程拓展署周一宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，貫通周邊多個住宅及商業項目，包括南昌邨、富昌邨、南昌公園，以及鄰近的港鐵南昌站上蓋物業匯璽和商場V Walk。

6部升降機、6條有蓋自動扶梯及3條有蓋樓梯 上蓋透光設計增採光度

新建成的行人天橋系統配備6部升降機、6條有蓋自動扶梯及3條有蓋樓梯，署方指天橋上蓋採用透光設計以增加採光度及穿透感，有助優化市民的步行體驗。署方又表示，天橋啟用後大幅提升附近屋苑的暢達性，提供舒適及安全的步行環境，並能達到人車分隔效果，加強道路安全及縮短車輛等候交通燈號的時間。

土木工程拓展署10月5日宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，造價達3.3億元，歷時約5年落成。（土木工程拓展署Facebook）

啟用的行人天橋項目為西九龍填海計劃基礎設施之一，根據當年立法會財委會文件，政府規劃於深旺道一帶興建3套行人天橋系統，分別位於欽州街西、東京街西及興華街西交界處，總造價近10億元。

當局當年估計天橋網絡可為區內有需要的居民提供24小時步行系統，涵蓋南昌邨、富昌邨等約7.2萬名居民，以及附近10間中小學約9000名學生。若以3組天橋共10億元總造價及7.2萬名受惠居民計算，平均每名居民的成本高達近1.4萬元。

土木工程拓展署10月5日宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，造價達3.3億元，歷時約5年落成。（土木工程拓展署Facebook）

土木工程拓展署10月5日宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，造價達3.3億元，歷時約5年落成。（土木工程拓展署Facebook）

路面過路處將封閉

土拓署提醒，天橋開放初期將暫時保留現有的路面行人過路處，方便居民及市民逐步適應。待市民適應天橋系統後，路面行人過路處將會在適當時候封閉並進行拆除工程。