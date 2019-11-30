【元朗小白象】候任區議員動議擱置17億天橋　區議員：造價不合理

路政署去年向立法會財委會申請，以17億造價興建元朗高架行人天橋，惟引起各方爭議，更遭五大專業學會聯手反對，故令政府抽起該項討論。然而，路政署於今年2月已就項目進行招標。新一屆區議會埋班，一眾元朗區議員及候任區議員就向路政署發信，要求擱置該項目。有區議員稱，天橋造價不合理，一眾新議員都覺得不妥，要求重新討論。

政府去年就連接朗屏站的元朗市高架行人通道向立法會申請17億元撥款。該高架行人天橋全長540米，連接西鐵朗屏站至教育路以南，並在安寧路、青山公路元朗段和教育路的路旁，興建6個行人接駁平台。路政署於今年2月為天橋項目招標，原本預計於今年7月展開為期50個月的工程，目前進入審批標書的階段。有關項目原於去年10月立法會復會時，提上立法會財委會會審議，惟社會上爭議不論，有意見指該天橋造價過高，而且實用性不大，最終政府抽起該項目的辯論。

政府擬斥資17.85億元，於元朗興建一條長約540米的高架行人天橋。（資料圖片）

元朗區議會即將換屆，奪得多數議席的民主派人士，遂向路政署去信，要求擱置元朗高架行人天橋項目。5位現任元朗區議員，聯同23位候任元朗區議員，去信路政署，表明天橋項目備受公眾質疑，而過去由建制派佔多數的區議會通過有關計劃，而運輸及房屋局則在立法會未通過撥款便招標。他們認為計劃具爭議，要求先擱置審批標書，待來屆區議會再作詳細討論。

一眾元朗區議員及候任區議員要求擱置審批元朗高架行人天橋計劃的標書。（元朗無價Facebook圖片）

元朗區議員麥業成表示，行人天橋項目現已完成招標，惟未正式通過審核，基本上是「完全未郁」，正處於文件處理的狀態。麥業成稱，項目尚未經立法會撥款，他預料就算提上立法會辯論，也會有很多爭議，故要求先擱置項目，希望糾正路政署的錯誤，待1月元朗區議會復會重新討論及進行地區諮詢，「有新議員都覺不太適合現時元朗的狀況。」麥業成補充，路政署暫時未有回應。

麥業成批評，有關項目是浪費金錢，該行人天橋的功能不大，而且造價達到17億並不合理。他解釋，若然建了天橋將影響毗鄰的環保綠化，更加影響了公共空間的使用。麥業成又指，天橋的兩旁都設有行人路和充足空間，應考慮其他新設施取代，避免浪費。