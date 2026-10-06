深水埗行人天橋系統｜街坊稱改善過路體驗　雖造價高昂但有價值

造價高達3.3億元、歷時約5年落成的深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統，昨日（5日）正式開放予公眾使用。《香港01》記者今日（6日）到場視察，了解市民使用情況，有街坊指出，過去在地面過馬路時紅綠燈等候時間過長，天橋啟用後大幅改善過路體驗，前往南昌公園及奧運站等地更為方便；亦有街坊坦言，雖然天橋造價高昂，但只要能切實讓市民使用，直言：「最緊要有得享受。」



街坊徐小姐表示，天橋啟用後，亦方便家長帶小朋友前往南昌公園，甚至前往奧運站亦非常方便。（翁鈺輝攝）

街坊徐小姐表示，工程耗時數年「真係好耐」，雖然覺得造價偏貴，但認為該處確實有興建天橋的必要。她指出，以前在地面等候紅綠燈時間長，「（十字路口）四隻角一個位要過兩邊」，加上在繁忙時段，車輛亦會造成擠塞。天橋啟用後，能減輕地面交通壓力，「下面啲紅綠燈又會減輕好多」，方便家長帶小朋友前往南昌公園，甚至前往奧運站，「條天橋一落去，無幾耐就上天橋，跟住就有蓋一直去到奧運」，整體體驗大為提升。

另一名街坊何先生大讚天橋設計美觀，表示：「應該都好多個億，啲人行得到享受下都值㗎啦，最緊要有得享受。」

何先生（左）大讚天橋設計美觀。（翁鈺輝攝）

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土木工程拓展署周一宣布深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統正式啟用，貫通周邊多個住宅及商業項目，包括南昌邨、富昌邨、南昌公園，以及鄰近的港鐵南昌站上蓋物業匯璽和商場V Walk。

新建成的行人天橋系統配備6部升降機、6條有蓋自動扶梯及3條有蓋樓梯，署方指天橋上蓋採用透光設計以增加採光度及穿透感，有助優化市民的步行體驗。署方又表示，天橋啟用後大幅提升附近屋苑的暢達性，提供舒適及安全的步行環境，並能達到人車分隔效果，加強道路安全及縮短車輛等候交通燈號的時間。

土拓署提醒，天橋開放初期將暫時保留現有的路面行人過路處，方便居民及市民逐步適應。待市民適應天橋系統後，路面行人過路處將會在適當時候封閉並進行拆除工程。