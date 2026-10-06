兩公屋居民瞞擁3西貢物業　另有人瞞報將軍澳物業囚四周正候上訴

房屋署今日（6日）表示，再有公屋居民因虛報沒有物業，涉違反《房屋條例》，被判罪成監禁。兩宗個案分別居於彩虹邨及藍田廣田邨，個案一的兩名公屋住戶各自於西貢擁有住宅物業，當中一人擁有兩個物業，而另一人擁有一個物業，房屋署將收回涉案公屋單位；個案二則擁有一個位於將軍澳的住宅物業，被告被判監禁四星期，獲准保釋等候上訴。



彩虹邨。（資料圖片/梁鵬威攝）

房屋署指，涉案的公屋住戶分別居於彩虹邨及廣田邨。他們於2025年填寫入息及資產申報表時，均沒有申報擁有香港物業。房屋署經深入調查後，發現個案一的兩名公屋住戶各自於西貢擁有住宅物業，當中一人擁有兩個物業，而另一人擁有一個物業；個案二的一名公屋住戶則擁有一個位於將軍澳的住宅物業。

觀塘裁判法院昨日（5日）判處個案一該名擁有兩個住宅物業的公屋居民監禁兩星期，即時執行，同案另一名公屋居民則延至11月30日提堂，房屋署將收回涉案公屋單位。至於個案二的被告則被判監禁四星期，獲准保釋等候上訴。

廣田邨。（Google Maps截圖）

房屋署提醒所有公屋居民及資助房屋申請人，必須如實申報入息、資產及物業，準確填寫入息及資產申報表，亦須仔細閱讀申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算收入及資產以填寫準確的相關資料。房屋署會繼續致力採取多管齊下的措施，全方位打擊濫用公屋的行為。