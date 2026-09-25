東涌42區公屋所有混凝土芯樣本強度測試達標　下周恢復混凝土澆灌

東涌第42區三座公屋發展項目早前被發現混凝土檢測樣本出現問題，房屋署今日（25日）表示，取得最後一批12個混凝土芯強度合格測試結果，又指一連4日共得到4批合共72個樣本（共100％）均完全符合要求，且全數高出標準23%至83%，預計承建商下周內恢復混凝土澆灌工作。



房屋署日前表示，東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，需要按要求進一步審視及測試。（資料圖片/梁偉權攝）

《香港01》9月12日下午所見，涉事地盤有混凝土攪拌車進出。（資料圖片/梁偉權攝）

房屋署：所有72個樣本均符合要求 預計下周內恢復混凝土澆灌

房屋署表示，繼日前公布的測試結果後，今日取得最後一批12個混凝土芯（約16%）強度測試結果。該批樣本平均分布在第2座30樓發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出設計及合約要求27%至71%。

房屋署指，總結9月22日至25日得到的混凝土芯抗壓強度測試結果，四批合共72個樣本（共100％）均全部符合要求，且全數高出標準23%至83%。

房屋署又指，工程團隊已審視承建商就第2座、第3座、第4座及第5座提交的混凝土強度評估報告，亦已同意承建商申請重啟涉事範圍混凝土澆灌工作的要求，預計承建商下星期內可恢復上述各座的相關混凝土澆灌工作，而事件對整體工程進度的影響輕微。

房屋署正要求承建商進行額外鑽芯測試及結構評估。（梁偉權攝）

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房屋署認為，是次事件充份反映房屋署透過恆常機制主動發現並嚴肅處理問題，證明現行的監管機制有效確保工程質量。房屋署將繼續根據既有的嚴格工程監管制度，全面監督現場施工及各項檢測，保證工程質量及結構安全達到設計標準及合約要求。