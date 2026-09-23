公屋輪候時間｜被問現屆任期內理想目標　何永賢：4.5年上上落落

房屋局局長何永賢今日（23日）接受電台節目訪問時提到，過往曾停建居屋，導致房屋階梯斷層，現屆政府已大幅增加資助出售房屋供應，強調房屋階梯必須保持平衡及健康。對於公屋綜合輪候時間，何永賢稱雖輪候時間會「上上落落」，但有信心在現屆政府任期內會在4.5年徘徊，並預期2030/31年度可進一步降至4年或以下。



【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否重推公屋租置計劃。（資料圖片／湯致遠攝）

何永賢在商台節目《在晴朗的一天出發》中，回顧本港房屋政策時表示，香港過往除了出租公屋及私樓外，中間曾有長達10年時間沒有居屋，即使其後重推，每年供應量亦僅得兩三千個，令房屋階梯的中間部分出現斷層，造成社會兩極化。部分市民因私樓價格高昂而轉為排候公屋，導致高峰期公屋輪候大隊多達15.4萬宗申請，平均輪候時間長達6.1年。

何永賢：房屋階梯必須保持健康及穩定

她強調，本港房屋階梯必須保持健康及穩定，故現屆政府已大幅增加資助出售房屋的供應量。除滿足基層住屋保障外，亦要為有置業願望的青年及家庭提供上樓希望。她指，當更多公屋住戶透過「綠表」購買居屋或綠置居，便能交出公屋單位，實現房屋階梯的良性流轉。

2026年6月16日，房屋局局長何永賢陪同港澳辦主任夏寶龍視察元朗攸壆路簡約公屋後見傳媒。（資料圖片／湯致遠攝）

有信心2030/31年度將輪候時間壓低至4年或以下

就公屋輪候時間，何永賢表示，政府已訂下目標，在2026/27年度將綜合輪候時間縮短至4.5年。雖然每年公屋單位的落成進度、地盤規模及回收單位數量均存在動態變化，但她非常有信心在現屆政府任期內，可將輪候時間進一步拉低，預計可在2030/31年度將輪候時間壓低至4年或以下。

她又希望在任期完結時，輪候時間在4.5年徘徊，「有機會係上上落落囉，即係喺4.5嗰度上上落落徘徊，即係會唔會低少少，又有上返少少，有機會嘅」。

北都土地面積大且地勢平坦 興建公屋規模及效益極高

提到北部都會區發展，何永賢指出，北都的土地面積大且地勢平坦，興建公屋的規模及效益極高，平均每個屋邨可提供5,000至6,000個單位。相對以往部分地位於陡峭山坡、需耗費龐大資源進行斜坡鞏固工程，北都的平地發展能大幅降低建屋的臨時支撐成本。她認為，隨著北都交通網絡及社區配套逐步完善，將為年輕人及家庭提供全新的居住與生活選擇。