公屋輪候時間｜被問現屆任期內理想目標 何永賢：4.5年上上落落
房屋局局長何永賢今日（23日）接受電台節目訪問時提到，過往曾停建居屋，導致房屋階梯斷層，現屆政府已大幅增加資助出售房屋供應，強調房屋階梯必須保持平衡及健康。對於公屋綜合輪候時間，何永賢稱雖輪候時間會「上上落落」，但有信心在現屆政府任期內會在4.5年徘徊，並預期2030/31年度可進一步降至4年或以下。
何永賢在商台節目《在晴朗的一天出發》中，回顧本港房屋政策時表示，香港過往除了出租公屋及私樓外，中間曾有長達10年時間沒有居屋，即使其後重推，每年供應量亦僅得兩三千個，令房屋階梯的中間部分出現斷層，造成社會兩極化。部分市民因私樓價格高昂而轉為排候公屋，導致高峰期公屋輪候大隊多達15.4萬宗申請，平均輪候時間長達6.1年。
何永賢：房屋階梯必須保持健康及穩定
她強調，本港房屋階梯必須保持健康及穩定，故現屆政府已大幅增加資助出售房屋的供應量。除滿足基層住屋保障外，亦要為有置業願望的青年及家庭提供上樓希望。她指，當更多公屋住戶透過「綠表」購買居屋或綠置居，便能交出公屋單位，實現房屋階梯的良性流轉。
有信心2030/31年度將輪候時間壓低至4年或以下
就公屋輪候時間，何永賢表示，政府已訂下目標，在2026/27年度將綜合輪候時間縮短至4.5年。雖然每年公屋單位的落成進度、地盤規模及回收單位數量均存在動態變化，但她非常有信心在現屆政府任期內，可將輪候時間進一步拉低，預計可在2030/31年度將輪候時間壓低至4年或以下。
她又希望在任期完結時，輪候時間在4.5年徘徊，「有機會係上上落落囉，即係喺4.5嗰度上上落落徘徊，即係會唔會低少少，又有上返少少，有機會嘅」。
北都土地面積大且地勢平坦 興建公屋規模及效益極高
提到北部都會區發展，何永賢指出，北都的土地面積大且地勢平坦，興建公屋的規模及效益極高，平均每個屋邨可提供5,000至6,000個單位。相對以往部分地位於陡峭山坡、需耗費龐大資源進行斜坡鞏固工程，北都的平地發展能大幅降低建屋的臨時支撐成本。她認為，隨著北都交通網絡及社區配套逐步完善，將為年輕人及家庭提供全新的居住與生活選擇。