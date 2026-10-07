美酒佳餚巡禮10.29起舉行　融入港味推鹹魚奶蓋、芫荽檸檬等美酒

旅發局「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日至11月1日，一連四日在中環海濱活動空間舉行，攤位數量較去年增加逾10%，場地更伸延至添馬公園。旅發局今（7日）表示，會推出「只在香港」滋味系列特色美酒吸客，包括手拆鹹魚奶蓋Bella Spritz及芫荽黃金檸檬 Craft Sake等。活動於周五（30日）及周六（31日）會延長開放至凌晨一時，讓市民及旅客盡興暢飲。



旅發局又表示，緊接於11月會推出「香港美食月」，即由10月底起，美酒佳餚和美食活動將貫穿整個11月，冀能吸引旅客延長留港帶旺消費。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日至11月1日一連四日在中環海濱活動空間舉行。（董素琛攝）

市民及遊客可於巡禮期間，品嚐到世界各地各款尊貴名酒。（董素琛攝）

攤位增一成 首延長周五六晚開放至凌晨1時

今年的「香港美酒佳餚巡禮」共設超過340個攤位，較去年增加10%。巡禮匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，雲集多個國家及產區展館，其中澳洲、加拿大及韓國展館首度登場。在周五（30日）和周六（31日、即萬聖節）晚上，巡禮首次延長開放至凌晨1時。

融入香港風味推鹹魚奶蓋開胃酒、爆炸鹹檸七雞尾酒等吸客

巡禮亦特別呈獻一系列「只在香港」滋味，以意想不到的組合重新演繹港式經典味道，例如爆炸糖增添玩味的爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆鹹魚奶蓋Bella Spritz、「玫 Rose」永利威玫瑰露酒心朱古力、芫荽黃金檸檬 Craft Sake等。

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日至11月1日一連四日在中環海濱活動空間舉行。（董素琛攝）

巡禮首設品酒導賞，設三條主題路線，帶領參加者由法國波爾多、智利，走到中國香格里拉，細味同一葡萄品種在不同風土下的獨特個性。

「香港美酒佳餚巡禮」的門票為40元，3至11歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價入場優惠。旅發局預料可吸引16.8萬人次入場。

旅發局11月推「香港美食月」 冀旅客延長留港帶旺消費

另外，旅發局將於11月緊接推出「香港美食月」，聯同城中餐廳及酒吧推出限定美饌、特色體驗及餐飲優惠，帶動本地餐飲消費。巡禮參加者可憑票尾於指定餐廳、零售商戶及商會享用專屬優惠。

旅發局主席林建岳期望，活動可吸引旅客延長留港、帶動消費，為業界提供更多商機。他提到，與波爾多葡萄酒行業協會簽署新的備忘錄，受惠於此合約，今年參與的波爾多美酒陣容以往強大。