旅發局與波爾多葡萄酒協會未來5年合作　升級美酒佳餚吸全球旅客

旅發局今（12日）表示，已與波爾多葡萄酒行業協會（CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux） 簽署新一輪為期五年的 《香港及波爾多美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》，將於五大範疇深化合作，包括於年度「香港美酒佳餚巡禮」中展現升級內容、推出合作計劃吸引全球消費者等。



圖示羅淑佩（後排左二）、林建岳博士（後排左一）、波爾多市長Thomas Cazenave（後排右二）、波爾多市議員Laure de Lambert Compeyrot（後排右一）、旅發局總幹事劉鎮漢（前排左）和波爾多葡萄酒行業協會副主席Philippe Tapie（前排右）出席簽署儀式。（文體旅局提供圖片）

五大範疇深化合作 包括在重點海外市場展開聯合推廣

根據新簽署的五年諒解備忘錄，旅發局與波爾多葡萄酒行業協會將於五大範疇深化合作，於年度「香港美酒佳餚巡禮」中展現升級內容、在重點海外市場展開聯合推廣、推出合作計劃吸引全球消費者、加強兩地美酒佳餚旅遊的知識交流，以及促進業界合作。

在簽署《諒解備忘錄》前，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳與波爾多市長Thomas Cazenave、波爾多葡萄酒行業協會副主席Philippe Tapie，以及波爾多副市長及波爾多旅遊及會議辦公室主席Fabien Robert會面，就鞏固文化及美食推廣聯繫交流意見。他們共同見證旅發局與波爾多葡萄酒行業協會簽署《香港及波爾多美酒佳餚旅遊推廣諒解備忘錄》，促進兩地合作推廣美酒佳餚。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）昨日（波爾多時間5月11日）與波爾多市長Thomas Cazenave（右三）會面，就鞏固文化及美食推廣聯繫交流意見。（文體旅局提供圖片）

去年10月香港美酒佳餚巡禮吸引16萬人參加

在波爾多葡萄酒行業協會的支持下，去年的「香港美酒佳餚巡禮」吸引眾多旅客及市民入場。羅淑佩表示，在香港與波爾多葡萄酒行業協會及其他波爾多的主要合作夥伴的緊密聯繫，以及旅發局主席林建岳博士和總幹事劉鎮漢的領導下，去年10月舉行的香港美酒佳餚巡禮獲得空前成功，4天的盛事吸引了超過160,000人參與。

林建岳表示，自2009年以來，在波爾多葡萄酒行業協會的大力支持下，成功將「香港美酒佳餚巡禮」打造成亞洲最令人期待的年度美食盛事之一，當中波爾多葡萄酒更是最受歡迎的亮點。香港和波爾多同樣熱愛美酒佳餚，這項令人振奮的新協議將會是重要的里程碑，開展兩地更緊密合作的新篇章。

波爾多葡萄酒行業協會副主席Philippe Tapie表示，自 2009 年開始，今次很高興，雙方能進一步深化合作，共迎新機遇，不僅加強兩地美食文化交流，更藉香港作為重要門戶優勢，向中國、亞洲以至全球，展示波爾多葡萄酒與美食的優越特色。