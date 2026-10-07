流感｜11歲女童染甲流併發嚴重肺炎　6月底至今23宗兒童嚴重個案

衞生署衞生防護中心今日（7日）錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲女童，她今個月初因發燒、呼吸急促等徵狀到私家診所求醫，被轉介至瑪麗醫院急症室，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前在該院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



防護中心指，過去5日共錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案，呼籲市民盡快接種季節性流感疫苗，以保障自己和家人健康。此外，市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



女童被轉介至瑪麗醫院急症室，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。（資料圖片）

未接種流感疫苗

該名11歲女童於9月29日出現咳嗽，翌日出現發燒，10月3日因呼吸急促和嘔吐到私家診所求醫，被轉介至瑪麗醫院急症室，需留院治理，及後確診甲型流感併發嚴重肺炎。

中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊。她尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗，她的一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，但病況輕微，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心。(資料圖片)

6月底至今 錄23宗兒童流感嚴重個案

中心總監徐樂堅說，香港自今年6月下旬進入流感季節，至今已持續超過3個月，目前本地流感活躍程度仍維持在高水平，現時主要流行的流感病毒為甲型（H1）。流行病學調查顯示，本流感季節嚴重或死亡個案的特徵與以往相若，主要影響「一老一幼」。

過去5日，中心共錄得3宗兒童感染流感的嚴重個案。由6月底進入流感季節至今，累計錄得23宗兒童感染流感的嚴重個案。當中16宗已康復出院、4宗情況穩定、一宗情況嚴重、一宗情況危殆及一宗死亡。

醫管局呼籲市民接種流感疫苗，保障個人健康。（方承恩攝）

開學後錄近370宗學校流感樣疾病爆發報告 影響約2200人

他指，由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加。9月開學後已錄得近370宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響約2200人，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。中心預料，流感的活躍程度在未來數周仍會在高水平波動。

2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃（學校外展計劃）。暫時已有超過140間學校舉行外展活動，較去年同期大幅增加。預計學校外展工作將於12月中前完成，比去年提早約兩個星期。