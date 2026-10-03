流感｜9歲童染乙流併發敗血性休克及嚴重肺炎　留醫PICU情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（3日）錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的9歲女童，她自上月底起出現發燒、咳嗽和嘔吐等徵狀，被送往醫院治理。其呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發敗血性休克及嚴重肺炎，她目前目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況危殆。初步調查顯示，她於潛伏期內沒有外遊，尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗。



中心呼籲市民盡快接種季節性流感疫苗，以保障自己和家人健康。此外，市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



該名女童被送到伊利沙伯醫院急症室就醫。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名9歲女童於9月30日出現發燒，10月1日出現咳嗽和嘔吐，同日被帶到私家診所求診，再被送到伊利沙伯醫院急症室就醫，獲安排在該院的兒童深切治療部接受進一步治療，隨後被確診流感。

初步調查顯示，女童的兩名家居接觸者近日曾出現輕微發燒和上呼吸道症狀，現已康復。中心會繼續調查個案。

6月底至今累計21宗兒童流感嚴重個案

本港自六月底進入流感季節，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度維持在高水平。由6月底至今，累計錄得21宗兒童感染流感的嚴重個案。當中16宗已康復出院、兩宗情況穩定、兩宗情況危殆及一宗死亡。

由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加。隨着開學後群集活動增加，中心預料流感的活躍程度在未來數周仍會處於高水平，學校的流感爆發個案亦會增加，因此學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

衞生防護中心。(資料圖片)

暫約百間學校舉行外展疫苗接種

2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃已於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，不僅便利市民參與疫苗接種計劃，同時有助簡化醫護機構及學校的行政程序，從而使外展活動能夠更早展開。暫時已有約100間學校內舉行外展活動，較去年同期大幅增加。

中心預計學校外展工作將於12月中前完成，比去年提早約兩個星期。中心呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。