資助換電動的士｜僅4成車主參加　謝展寰：經濟轉變令換車更審慎

為配合香港致力爭取於2050年前實現碳中和的目標，政府在2024年12月推出電動的士資助計劃。環境及生態局局長謝展寰周三（7日）回覆立法會議員質詢表示，截至今年8月，在受邀參與計劃的車主中，約4成、即3,578輛的士的車主接受資助配額，當中1,152輛電動的士已完成領牌，可獲發資助。對於拒絕參加計劃或限期內未回覆的車主，謝展寰指部份由於近年經濟環境轉變，車主態度較為審慎。



政府在2024年12月推出電動的士資助計劃，目標資助業界購買3,000輛電動的士以替換老舊車輛。（資料圖片）

1,152輛電動的士完成領牌 可獲發4.5萬元資助

根據電動的士資助計劃，政府目標是資助的士業界購買3,000輛電動的士，以更換其老舊的士，每輛電動的士的資助額為45,000元。由資助計劃推出至今年8月，政府共發出五輪邀請函，予當時的士最為老舊的合資格車主，涵蓋首次登記日期為2016年10月20日或之前的8,448輛的士。

截至今年8月底，已有3,578輛的士的車主接受資助配額，當中1,152輛電動的士完成領牌，可獲發資助。此外，有3,527輛的士的車主回覆不參加計劃，又或在頭四輪邀請中未有回覆。另在最新一輪的邀請中，有1,343輛的士的車主在10月初的限期前，尚未回覆是否接受資助配額。

圖為環境局局長謝展寰。（呂婉盈攝/資料圖片）

謝展寰：未參加原因與車款選擇無關

謝展寰的書面回覆稱，根據當局向的士業界了解，獲邀參與資助計劃的車主之所以不參與計劃，又或未有於限期內回覆、訂購新車或領牌，部份是由於近年經濟環境轉變，車主在投資更換的士時會採取較審慎的態度，與訂購或領牌期限及車款選擇無關。

回覆又稱，對於充電設施的配套問題，當局一直與的士業界和充電服務營辦商保持緊密溝通。現時有意更換電動的士的大多為的士車隊，它們已經分別和市場上的充電服務營辦商協作，為其電動的士安排專屬的充電服務。

此外，電動的士亦可利用政府推動建設、以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡充電。政府亦積極推動多元充電方案，為有意在港落地的充電服務營辦商提供政策支持和統籌。