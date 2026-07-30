國產創維純電動的士8月中首批50架投入服務　車內有AI聊天機械人

中國內地汽車製造廠創維汽車製造的純電動的士今日（30日）亮相，預計八月中正式在港投入服務。首批已交付50架的士，並將於未來逐步增至300架。



車內將提供空氣淨化、AI聊天機械人等功能，尾可放置最多4個28吋行李箱；另設有黑色的豪華的士，收起後座後可鋪上床墊成為一張床，乘客需透過車隊預約方能乘坐。



騰創新能源行政總裁徐誌陽、創維集團兼創維汽車創辦人黃宏生。（梁鵬威攝）

車尾可放置最多4個28吋行李箱。（梁鵬威攝）

車尾可放4個28吋行李箱

創維汽車指該款的士售價港幣245,900元，續航距離480公里，最多可載4人，車尾可放置最多4個28吋行李箱。

車內將提供空氣淨化、AI聊天機械人等功能，亦可替其他電動車充電。

創維集團兼創維汽車創辦人黃宏生表示電動的士有十大優點，包括車上裝有AI聊天機械人。（梁鵬威攝）

創維汽車首階段50部電動的士將於八月中投入服務。（梁鵬威攝）

同樣由創維製造的豪華的士（黑色的士）則可以收起後座，並鋪上床墊成為一張床。乘客需預先透過車隊預約方能乘坐「豪華的士」。

創維汽車製造的豪華的士。（梁鵬威攝）

車內可鋪床墊供司機或客人休息。（梁鵬威攝）

已落實設5個充換電站 供充換或換電

的士可透過全港汽車充電樁充電，或創維的充換電站充電或換電。代理此款電動的士的騰創新能源汽車行政總裁徐誌陽表示，暫時全港已落實五個充換電站，全部位於新界，分布於錦上路、深圳灣口岸、蓮塘口岸、大圍和青衣，目標全港設置50個充換電站。

創維汽車首階段50部電動的士將於8月中投入服務。（梁鵬威攝）

徐誌陽亦表示，該電動的士保養維修費用不比汽油車高，充電價格比入汽油低且續航距離更遠。他預計未來會再簽新一批訂單為香港引入更多電動車，稱期望為以電動車減少路面廢氣，「當我地落到去銅鑼灣我地唔會聞到好大嘅死氣喉味，我地會聞到新鮮嘅空氣。」