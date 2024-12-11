業界指電動的士充電設施不足　批當局增建充電樁緩慢窒礙投入服務

撰文：陳蓁誼
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政府昨日(10 日)公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，其中主要措施包括資助的士業界購置3000輛電動的士，並鼓勵業界擴展充電設施，料2027年年底提供至少500個高速充電樁。
有的士業界認為政府提供資助有助業界更換，但質疑部門審批及建造充電樁的過程緩慢，的士專用的充電設施不足，窒礙推動電動的士服務。
環境及生態局局長謝展寰表示，期望鼓勵市場提供更多的士專用的充電設施，如現有油站可加裝的士充電樁，或將租契期滿的油站改為充電站。

港府公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，其中主要措施包括資助的士業界購置3000輛電動的士。（HK01圖片）

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今日（11日）接受電台訪問表示，歡迎政府資助業界購入3000輛電動的士，認為此舉措有帶頭作用，刺激業界更換電車，但他指出，更換電車的大前提是香港擁有供電的環境。黃羽庭反映，現時市面流行的充電樁主要予私家車使用，缺乏的士專用的充電樁，「個數量基本上等於0」。

他批評政府以往有意推出不少於10個的電動的士專用試驗充電樁，怎料「政府自己起充電樁都做唔掂，咁點叫人哋做」，認為政府應加快審批建造過程，作為政策提倡者，更應率先做到自行建立充電設備，「政府連整支槍咁簡單嘅野都做唔到，點叫我哋信政府會去做呢啲野呢（有能力推出相關措施）？」。他提及早前政府換雙局長、指「有啲人比人換咗（可能）會比壓力官員，令佢哋（審批動作加快）甚至會設專責小組跟進」。

政府未建造電動的士專用試驗充電樁，黃羽庭曾與一群土地持有人、去年底開始向政府申請自行在青衣增建充電樁，今年2月正式入紙申請，直到今日尚未獲正式批准建造，至今依舊處於文書來往階段，指「入紙比環保局，佢哋就射比地政署，地政署再射比運輸局，之後話呢度唔得個度唔得」，反而坊間在未經批准下自行建立的充電樁能搶先試用。

他更表示，「自己以為3個月可以搞掂申請過程，購入一批電動的士，點知一路未批、搞到宜家批的士都落唔到地（運作）」，「政府個態度咁緩慢，空口講白話講2027年年底前現有（提供至少500個充電樁），係咪應該講明每年會起幾多個（充電樁）先冇咁空泛，唔通真係去到2027年12月31日前先有啊？」

黃羽庭表示歡迎政府資助業界購入3000輛電動的士，此舉可作帶頭作用，刺激業界更換電車。（立法會直播截圖）

環境及生態局局長謝展寰接受電台訪問時表示，由於電動的士不能長期泊在停車場進行充電，所以需要使用高速充電樁，現時香港有約1500個高速充電樁，但非為電動的士專用。他指，留意到業界希望建設的士專用的充電樁，從而降低營運成本，當局亦就此訴求進行規劃，期望能鼓勵市場提供更多的士專用的充電設施，目前相關工作的兩大方向為鼓勵現有油站加裝的士充電設施　及將租契期滿的油站改為充電站。

環境及生態局局長謝展寰鼓勵市場提供更多的士專用的充電設施。（廖雁雄攝）
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