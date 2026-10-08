富泰邨女童拎啤酒算虐兒？　防止虐待兒童會：女童負重超體能負荷

網上前日（6日）流傳一段影片，一名穿校服女童手持兩大袋啤酒（共約20至24罐750毫升裝）、揹着破爛書包，在屯門富泰邨緩慢行走，其繼父僅冷眼旁觀。事件引來途人關注和拍片。女童的繼父及母親昨日（7日）涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，女童和其妹妹及弟弟被送到醫院接受身體檢查。



防止虐待兒童會總幹事婁小君今早（8日）在電台節目被問及讓兒童拿啤酒算不算虐兒，她指本港有指引說學童不應長時間背負重量超過自身體重10%的書包，而從影片可見，女童拿取的重量已超出體能負荷，所以事件值得留意及關注。



該女童手持兩大袋啤酒，更揹着破爛書包。（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

其繼父僅冷眼旁觀。（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

婁小君：女童手持重物重量超出體能負荷 事件值得關注

防止虐待兒童會總幹事婁小君今早在香港電台節目《千禧年代》表示，虐待兒童主要分為身體傷害、性侵犯、疏忽照顧和心理傷害四方面。身體傷害包括拳打腳踢和灼傷等，疏忽照顧則包括無視兒童的進食及住屋等的基本需要，從而危害及損害兒童的健康及發展。至於心理傷害，她說較難定義，可能包括要求兒童負擔與年齡不符的責任、出現焦慮情況等。

大眾關注讓兒童拿啤酒算不算虐兒，婁小君回應說，本港有指引指明學童不應長時間背負重量超過自身體重10%的書包，而從影片可見，女童拿取的重量已超出體能負荷，所以事件值得留意及關注。

她又說，事件引來途人關注，反映公眾對保護兒童的意識提高，是一個正面方向。她呼籲市民若發現任何懷疑虐兒事件，可找相關機構跟進。被問及老師在《強制舉報虐待兒童條例》下，需不需要舉報今次事件，婁小君則稱老師若有疑問，可先找專業人士商議。

防止虐待兒童會總幹事婁小君（右）。（防止虐待兒童會提供）

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」流傳一段影片，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，其破爛書包已有兩罐啤酒，她雙手再各持一大袋啤酒，辛苦地緩慢行走。在途人上前查詢後，女童繼父搶走一袋啤酒，懷疑狠罵女童「廢人」。

繼父其後解釋，要女童拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。不過，警方昨日下午以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕該名女童的繼父及母親，被捕人現正被扣留調查；女童和其妹妹及弟弟則被送到醫院接受身體檢查。