富泰邨女童拎啤酒｜38歲繼父及32歲母親涉虐兒被捕　正被警方扣查

昨日（6日）網上流傳一段長近4分鐘影片，一名穿校服女童手持兩大袋啤酒、孭破爛書包裝，在富泰邨內辛苦緩慢行走，影片引起關注。事件引起市民熱議，校方及後在社交媒體回應事件。



警方表示，新界北總區虐兒案件調查組人員經進一步調查後，今日（7日）下午在屯門區拘捕該名女童的38歲繼父及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。被捕人現正被扣留調查。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

事發，昨日（6日）Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。事件引來多名途人關注和拍片，校方及後在社交媒體回應事件。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，警方經調查後，發現該名10歲女童沒有表面受傷，案件暫列「求警協助」，由新界北總區虐兒案件調查組跟進，亦已將個案轉介社會福利署跟進。

書包甚至跌出一罐啤酒。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

《香港01》今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。女童則表示，一次過拿6包（500毫升、4罐裝）啤酒是首次，確是有點辛苦，但父母平日都愛錫她；背囊是自己整爛，並不是上學用的書包。

女童母親補充，她現正戒酒，由每日飲12罐，減至每日5罐。她指，三名子女分別有專注力不足、讀寫障礙及發展遲緩的問題，批評屯門區沒有足夠的相關資源支援。