拎啤酒女童｜社署需否接管？社福界指現難評定　倡日後增突擊家訪

屯門富泰邨一名女童手持兩大袋啤酒回家事件，其間疑被父親斥責。警方昨晚以涉虐兒拘捕女童的繼父及母親，社署將召開多方專業會議，評估家庭需要以制定跟進計劃。據悉女童和兩名弟妹被送到醫院接受身體檢查。



外界關注社署會否接管三名小朋友，有社福界認為，現階段難以評定，因將小朋友帶離父母照顧需慎重思考，社署需評估兒童的身心狀態、父母是否有足夠能力照顧等因素，如判定需要介入照顧，亦會優先考慮交託親朋戚友，以減低環境轉變為兒童帶來的衝擊。業界認為，社署若判定父母可繼續照顧，亦應作出多方監察，包括增加突擊或定期家訪的頻率，並提供親子教育和心理輔導等。



女童一家五口住富泰邨一個單位。(資料圖片)

目前案件已由新界北總區虐兒案件調查組接手，並轉介社署跟進。社署指，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。

外界關注涉事女童和兩名弟妹去向，其父母是否適合繼續照顧。根據《保護兒童及少年條例》，當兒童或少年受虐待、疏忽照顧等，社署可向法庭介入申請保護令。

若須介入照顧 會考慮優先交託親友照顧

兒童權益委員會執行幹事黃惠玉表示，社署會透過會議評定家庭是否有酗酒、藥物濫用等問題，若評定有需要介入照顧，優先考慮交託有血緣或家庭連結的親朋戚友，減少環境轉變為兒童帶來的衝擊，其次，才會考慮交由社署接管，送往兒童之家；年幼的兒童或會被安排至寄養家庭。她指，兒童照顧的宿位緊張，部份情況下兄弟姊妹或需被迫分開。

雷張慎佳對事件感到難過。 （資料圖片／張貮龍攝）

如續交父母照顧 社署須增突擊家訪頻率、提供親子教育

曾任防止虐待兒童會總幹事雷張慎佳指，女童日後需否由社署接管要考慮多方面因素，包括其神態情緒、表面有否傷痕、父母是否有足夠能力提供照顧等，認為個案不能三言兩語便結案。

她提到，受虐兒童常因害怕「家庭被拆散」或「回家後遭受更殘忍對待」而臨時更改口供，專業人員須細心了解個案。黃惠玉亦關注涉事女童情緒，當警方介入拘捕父母後，兒童不理解何謂「接受調查」，會陷入矛盾與內疚。

若果社署最終判定父母可繼續照顧，黃惠玉認為，社署亦應增加突擊或定期家訪的頻率，提供親子教育、心理輔導，並聯合學校進行多方監察。她認為，「政府個角色唔係幫人照顧小朋友，政府係要促進家庭好好地照顧小朋友。」