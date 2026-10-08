富泰邨女童曾患川崎病　初期似感冒延誤治療恐傷心臟即看6大病徵

近日屯門富泰邨女童手持多袋啤酒的影片在網上引起關注，據女童母親透露，長女年幼時曾患「川崎症」，其後亦有專注力不足及過度活躍的情況。以下為家長拆解甚麼是川崎症、有甚麼常見症狀及注意事項。



甚麼是川崎症？兒童血管炎成後天心臟病主因 5歲以下男童屬高危群體

川崎病（Kawasaki Disease），又稱皮膚黏膜淋巴結症候群，是常見於兒童的血管炎疾病，也是已發展地區（台灣俗稱已開發國家、大陸稱發達國家）兒童後天性心臟病的首要病因。

患者平均年齡為2歲，約77%的患者年齡小於5歲，但亦有青少年、年紀較小的成年人有機會患上此病。男性患川崎病的機率大約是女性的1.5倍。

川崎症併發症風險：恐致冠狀動脈瘤與心肌梗塞 後遺症影響恐延續至成年

川崎病會引起全身血管急性發炎，患者可能會出現持續發燒、生紅疹等症狀，亦可能導致冠狀動脈發炎。如果患者未能及時接受治療，可能會出現冠狀動脈病變，例如形成冠狀動脈瘤。

美國2012年曾有一項研究指出，40歲以下因冠心病入院的患者當中，約5%與川崎病有關，反映川崎病可能長期影響患者的心血管健康。

川崎症6大典型徵狀自我檢查：發燒逾5天、草莓舌兼手腳脫皮

1. 持續發燒至少5天

2. 眼睛充血

3. 嘴唇紅裂、口腔發紅及出現「草莓舌」

4. 身體出現紅疹

5. 頸部淋巴結腫大

6. 急性期手掌及腳掌紅腫疼痛；進入亞急性期（約發病第2至3周）指甲與腳趾邊緣會出現膜狀脫皮

由於川崎病初期的症狀與感冒相似，家長容易混淆，可能會錯過治療的黃金期。如果小朋友持續發燒5天或以上，並同時伴隨其餘5項主要臨床特徵中的至少4項（結膜充血、黏膜改變、肢端病變、皮疹、頸部淋巴結腫大），即可臨床診斷為典型川崎病；如果持續高燒5天或以上，但只出現其中2至3項病徵，有可能是非典型川崎病。

如果小朋友出現相關症狀，家長應提高警覺並及早求醫，盡早接受治療可以降低日後出現心臟併發症的機會。

發病首10天黃金治療期：及早用藥將冠狀動脈病變風險降至5%以下

如果確診川崎病，必須把握發病首10天的黃金治療期，及時控制病情。如果未能及時接受治療，或者病情較嚴重，可能會有心血管後遺症，包括冠狀動脈瘤、血管收窄或閉塞、心肌梗塞及心律不整等。

如在病發初期已接受適當治療，大部分兒童都能康復，而且不會有明顯的心臟後遺症，往後可以如常生活。

川崎症兩大核心治療方案：靜脈注射免疫球蛋白與阿士匹靈協同抗炎

如果能在發病後的10日內，接受免疫球蛋白及阿士匹靈治療，大部分患者都能康復，但康復後仍需持續監察。

1. 靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）：單次大劑量輸注阻斷血管發炎反應

川崎病的其中一項主要治療方法是經靜脈注射免疫球蛋白，透過控制體內異常的免疫反應，減輕血管炎症，有助降低出現冠狀動脈疾病的風險。

2. 阿士匹靈（Aspirin）抗炎與防血栓：急性退熱至低劑量維持療法

患病初期會用阿士匹靈治療，有助退燒及控制炎症。退燒後會轉為低劑量維持約6至8星期，以發揮抗血小板凝集、預防血栓形成之效；惟服藥期間需提防感染水痘或流感引發雷氏綜合症（Reye Syndrome）。